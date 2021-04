DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 23 aprile: Can e Sanem hanno un incidente stradale

Quinto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale prevista per venerdì 23 aprile 2021? Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono che Sanem sarà giù di morale a causa della discussione con i suoi genitori.

Per tale ragione can la porterà da loro per chiarire. Durante il tragitto, però, i due avranno un gravissimo incidente stradale e ad avere le conseguenze più gravi sarà il fotografo. Oltre ad entrare in coma perderà parte della memoria.

Can e Sanem hanno un incidente stradale

Le anticipazioni della prima parte del 151esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 23 aprile 2021, svelano che Can vedrà Sanem sempre più amareggiata. Il motivo? La giovane scrittrice non si darà pace perché i suoi genitori non sono d’accordo con le sue decisioni, quindi il fotografo cercherà di trovare una soluzione.

Il Divit infatti, poco prima della loro partenza deciderà di portare la Aydin dai futuri suoceri Mevkibe e Nihat, sperando in una riconciliazione. Ma le cose non andranno come sperava purtroppo e addirittura accadrà l’impensabile. La macchina su cui viaggiano i due innamorati, durante il tragitto, si schianterà violentemente contro un camion. Ovviamente l’impatto sarà molto violento e la giovane sarà scaraventata fuori dall’auto.

Can entra in coma e non ricorda più nulla

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che dopo la paura e lo shock iniziale, Sanem per fortuna riprenderà conoscenza. Infatti darà l’impressione di stare bene. Mentre ad avere la peggio sarà il suo amato Can. Purtroppo le sue condizioni di salute appariranno immediatamente gravi, visto che oltre ad avere il volto tumefatto non darà alcun segno di vita.

Per fortuna il primogenito di Aziz neon perderà la vita, ma entrerà in coma. Inoltre, a causa di un trauma cranico perderà parte della sua memoria. Le anticipazioni dicono che la situazione sarà molto seria perché la giovane scrittrice agli occhi del Divit sarà solo un’estranea. In poche parole il fratello maggiore di Emre ha totalmente rimosso quanto successo negli ultimi anni.