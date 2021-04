Lite all’Isola dei famosi tra Gilles e Francesca, lei: ecco cosa mi ha detto lontano dalle telecamere (VIDEO)

Tra i naufraghi dell’Isola dei famosi stanno continuando a crearsi delle dinamiche e delle liti e i protagonisti questa volta sono due soggetti improbabili, ovvero, Gilles Rocca e Francesca Lodo. I due sono legati da una profonda amicizia anche al di fuori del reality show.

Ad ogni modo, la fame e la mancanza di confort stanno cominciando ad essere davvero molto pesanti al punto da creare rivalità anche tra soggetti apparentemente improbabili. L’oggetto della discussione, infatti, è stato del riso.

La lite tra Gilles e Francesca

In queste ore, Gilles Rocca e Francesca Lodo hanno avuto una lite all’Isola dei famosi. Tutto è cominciato nel momento in cui l’attore ha attaccato la sua amica dicendole di comportarsi in modo inadeguato quando è pronto il poco riso che i naufraghi devono dividere. Nello specifico, Gilles ha accusato la compagna d’avventura di essere eccessivamente irruenta al punto da sopraffare gli altri concorrenti. Queste parole, ma soprattutto i toni adoperati dal protagonista, non sono affatto piaciuti alla Lodo.

La ragazza si è molto risentita, non solo per il genere di accuse mosse contro di lei, ma anche e soprattutto per il fatto che a muoverle fosse stato una persona che lei reputa un amico. I due, dunque, hanno avuto un alterco abbastanza acceso a seguito del quale è calata sull’isola una patina di imbarazzo e di gelo. Nel corso di una cena, poi, la protagonista si è sfogata con alcuni concorrenti ed ha spiegato il suo punto di vista in merito.

Le accuse dietro le telecamere dell’Isola dei famosi

Francesca ha commentato la lite con Gilles con alcuni compagni dell’Isola dei famosi ed ha esordito dicendo di esserci rimasta molto male. La dama ha ammesso che tra loro c’è un rapporto anche al di fuori delle telecamere, pertanto, non ha per nulla gradito i modi e le insinuazioni di Gilles. La Lodo, infatti, ha detto che il collega non si sarebbe mai dovuto permettere di rivolgersi a lei in questo modo.

Successivamente, poi, la donna ha fatto un confessionale nel quale ha continuato a sfogarsi. In tale occasione, Francesca ha criticato anche il fatto che Gilles le abbia mosso tali accuse a telecamere spente. Inoltre, poi, la protagonista ci ha tenuto a smentire categoricamente il fatto che sia “aggressiva” nel momento in cui arriva il momento di mangiare. (Clicca qui per il video)