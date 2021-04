Il Paradiso delle signore spoiler 23 aprile: Dante fa una sorpresa a Marta, per Marcello si mette male

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 23 aprile, riserva parecchi colpi di scena. Tra i momenti più interessanti ci sarà sicuramente un confronto molto acceso tra Marta e Vittorio.

I due non riusciranno a giungere ad un punto d’incontro, pertanto, la situazione diventerà sempre più rigida. Nel mezzo si insinuerà Dante, il quale coglierà la palla al balzo per fare una sorpresa alla moglie di Conti. Per Marcello, invece, si metterà molto male.

Spoiler 23 aprile: guai per Marcello

Nel corso della puntata del 23 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe confiderà a sua moglie Agnese di non essere in grado di saldare il debito contratto con suo figlio Salvatore. In particolare, l’uomo spiegherà di essere in serie difficoltà e questo comprometterà inesorabilmente il rapporto tra i due coniugi. Agnese, nel frattempo, maturerà sempre di più la consapevolezza di nutrire qualcosa di davvero forte per Armando. Gli ultimi risvolti negativi con suo marito l’avvicineranno al capo magazziniere?

Intanto, Ludovica e Marcello si avvicineranno sempre di più. La fanciulla deciderà di confessare al protagonista la promozione che ha avuto come presidentessa del Circolo. Barbieri sarà estremamente felice di condividere questa gioia con lei, tuttavia, ci saranno dei seri problemi a turbare il suo stato d’animo. Il giovane, infatti, apprenderà che per gli ex collaboratori di Sergio Castrese le cose potrebbero mettersi molto male.

Dante fa una sorpresa a Marta al Paradiso delle signore

Per Marcello, dunque, ci saranno serie possibilità di finire nuovamente nei guai. Ludovica, chiaramente, gli dimostrerà tutta la sua vicinanza e il suo appoggio. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 23 aprile, vedremo che Marta e Vittorio avranno un confronto molto acceso. I due non riusciranno proprio a trovare un punto d’incontro, pertanto, che il loro matrimonio sia giunto irrimediabilmente al capolinea?

Di questa situazione, nel frattempo, ne approfitterà Dante Romagnoli. Quest’ultimo, infatti, notando l’estrema vulnerabilità di Marta, deciderà di spiazzarla allo scopo di avvicinarla sempre di più a sé e facendole dimenticare il legame che la unisce a suo marito. Nella puntata in questione, infatti, vedremo che Romagnoli organizzerà una sorpresa per la figlia di Umberto Guarnieri. Quest’ultimo, dal canto suo, si troverà ancora a fare i conti con l’impellente minaccia rappresentata da Cosimo. Il commendatore è pronto a sferrare un altro attacco al suo rivale.