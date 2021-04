Oroscopo del 22 aprile 2021: calma per Pesci, novità per Ariete

L’Oroscopo del 22 aprile 2021 esorta i nati sotto il segno dei Pesci ad essere cauti nelle relazioni sia professionali sia sentimentali. Gli Ariete, invece, riceveranno delle novità insieme ai Capricorno.

Previsioni astrali 22 aprile da Ariete a Vergine

Ariete. Novità per quanto riguarda la sfera professionale. Coloro i quali sono in attesa di una risposta o di una svolta potrebbero rimanere piacevolmente colpiti. In campo sentimentale, invece, state facendo un po’ di confusione tra amore e amicizia. Cercate di schiarivi le idee.

Toro. Il Sole è nel vostro segno e questo denota abbondanza. Pertanto, se state pensando di allargare la famiglia, oppure di cominciare un nuovo progetto, fatelo al più presto. Il flusso non durerà troppo a lungo. Per quanto riguarda l’amore, invece, è bene essere chiari con il partner.

Gemelli. Marte ancora nel segno vi donerà forza e grinta. L’Oroscopo del 22 aprile 2021, infatti, vi esorta ad agire. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo potrebbe essere il momento giusto di darsi da fare. In merito all’aspetto economico, invece, meglio non fare spese eccessive.

Cancro. Buon momento per dare il via ad un nuovo progetto. In merito alla sfera emotiva, invece, vi sentite un po’ instabili. Siete alla continua ricerca di emozioni e di dimostrazioni da parte del partner. Allo stesso tempo, però, dovete imparare ad esternare i vostri sentimenti.

Leone. Estroversi e pieni di voglia di mettervi in gioco. La Luna nel segno sarà propizia per quanto riguarda la nascita dei nuovi amore dei sentimenti rigogliosi. Mettetevi in gioco, sia in amore sia nel lavoro. Non abbiate paura di mostrare appieno le vostre potenzialità per paura di sbagliare.

Vergine. Il lavoro procede a gonfie vele, specie per coloro i quali hanno una posizione fissa. I liberi professionisti, invece, potrebbero dover fare i conti con alcuni imprevisti. In campo sentimentale, invece, siete propensi a cominciare una nuova relazione. Il passato è alle vostre spalle.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Meglio non perdere la pazienza nelle giornate di oggi e di domani. La Luna è contraria, pertanto, il rischio di incorrere in discussioni accese è molto elevato. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è opportuno fare un po’ di ordine e dare spazio alle cose che hanno maggiore importanza.

Scorpione. I nati sotto questo segno hanno una certa tendenza a voler tenere sotto controllo tutti gli aspetti della propria vita. Purtroppo, però, questo non è sempre possibile, anzi, nella maggior parte dei casi accadono cose che non è possibile prevedere o gestire. Prendete atto di questo.

Sagittario. Nulla si ottiene se prima non si fa qualche sacrificio. Voi ne siete la piena dimostrazione di questo concetto in tale periodo. Ad ogni modo, l’oroscopo del 22 aprile vi annuncia che presto potrete tirare un sospiro di sollievo. Alcun progetti a cui state lavorando da un po’ andranno in porto.

Capricorno. In amore non è necessario fare la guerra per ogni singola cosa. Esistono i chiarimenti pacifici, cosa che è altamente consigliata in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, novità in arrivo per chi aspetta delle risposte. Cercate di non sperperare troppo denaro.

Acquario. Se siete single questo è un ottimo momento per cimentarvi in nuove conoscenze. Tuttavia, se siete in coppia sarebbe opportuno tenere leggermente a bada il vostro lato estremamente estroverso. Le persone con le quali vi relazionerete potrebbero fraintendere e far nascere degli equivoci.

Pesci. Mantenete la calma per quanto riguarda i rapporti professionali. Oggi potreste essere portati a perdere facilmente la pazienza, pertanto, è meglio non trarre conclusioni affrettate. Meglio contare fino a 100 anche per quanto riguarda i rapporti di coppia.