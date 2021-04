Karina Cascella svela perché non va più da Barbara D’Urso: “Sono stufa, andrei in Rai” (FOTO)

In queste ore Karina Cascella ha risposto a delle domande su Instagram in cui ha svelato per quale motivo non va più in trasmissione da Barbara D’Urso. I fan si sono resi conto del fatto che la dama non è presente nei salotti di Lady Cologno da molto tempo, pertanto, si sono chiesti se dietro questa decisione ci sia dell’altro.

Diversi utenti hanno ipotizzato possa essere sorto qualche disguido, ma la verità non sembra essere esattamente questa. Karina, infatti, senza peli sulla lingua, ha rivelato di essere lei a non voler andare più nelle trasmissioni Mediaset. Al momento, infatti, ha messo gli occhi sulla Rai. Vediamo tutto nel dettaglio.

Perché Karina non vuole andare più da Barbara D’Urso

Karina Cascella ha pubblicato delle Instagram Stories all’interno delle quali ha raccontato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dai salotti di Barbara D’Urso. Alcuni fan le hanno domandato per quale ragione sia assente dalla tv da parecchio e l’influencer ha risposto in modo schietto. Nel dettaglio, ha ammesso di essere stufa di ricoprire il ruolo di attaccabrighe. Fare l’opinionista, infatti, implica necessariamente il dover gettare pepe su alcune vicende, cercando di intavolare un dibattito.

Questo, però, ha come altro lato della medaglia quello di stare sempre in mezzo ai gossip e alle discussioni. Ebbene, in questo momento storico della sua vita, Karina ha ammesso di non sentirsi più adatta a questo ruolo. La donna, però, ci ha tenuto a precisare di essere molto amica di Lady Cologno e di non avere assolutamente nulla contro di lei. Lo stesso dovrebbe valere anche per la conduttrice.

La Cascella sogna Ballando con le stelle

Nel suo sfogo, dunque, Karina Cascella ha smentito i rumors inerenti una presunta lite con Barbara D’Urso. Ad ogni modo, la protagonista non sembra avere intenzione di lasciare definitivamente la tv. Il suo desiderio, almeno per il momento, è quello di allontanarsi dalle trasmissioni che generano dibattiti. Per tale motivo ha detto che non prenderà parte neppure a qualche reality show.

Malgrado questo, però, sarebbe assolutamente propensa ad andare in Rai, nello specifico, a Ballando con le stelle. Quella sarebbe un’opportunità che prenderebbe in considerazione in quanto le permetterebbe di far emergere un aspetto di ei che nessuno conosce. Inoltre, la sera potrebbe tranquillamente tornare a casa da sua figlia Ginevra, cosa che non potrebbe verificarsi in un reality show.