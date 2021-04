Rosalinda Cannavò litiga con Andrea Zenga: “Sti cavoli, rimboccati le maniche”

Rosalinda Cannavò dice ad Andrea Zenga di aiutarla nelle faccende domestiche

Rosalinda Cannavò è tornata tra le braccia del fidanzato Andrea Zenga. L’attrice, infatti, qualche giorno fa ha raggiunto la sua famiglia a Messina per trascorrere del tempo con loro. Nel viaggio di ritorno però, l’ex gieffina non era da sola ma accompagnata dalla sorella maggiore Francesca che recentemente ha compiuto 33 anni. Il ritorno alla convivenza con il personal trainer ha provocato alcune incomprensioni e liti tra innamorati. Ovviamente i diretti interessati hanno immortalato una piccola discussione sui loro rispettivi profili Instagram.

Con una Storia, la 28enne ha esortato l’uomo che ama in questo modo: “Bisogna sistemare dai Andrea su”. In pratica lo ha spinto ad alzarsi dal divano e la sciare lo smartphone per aiutarla a pulire l’appartamento. Ma il figlio di Walter Zenga gli ha risposto così: “Sto facendo la formazione del fantacalcio”. La contro replica dell’attrice non è tardata ad arrivare: “Sti cavoli, c’è, ma ti sembra! C’è tutto il tavolo sporco, bisogna pulire dai rimboccati le maniche”.

L’ex gieffino nel tempo libero fa il modello

Nelle ultime ore i fan di Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno assistito ad un piccolo litigio. Ovviamente i due ironizzavano per far divertire tutti coloro che li seguono sui social network. Infatti, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, nonostante stanno insieme da circa due mesi sembrano essere molto affiatati ed innamorati. E se il ragazzo continua a lavorare come agente immobiliare e quando gli capita fa anche il modello, lei ha ripreso a studiare.

E a proposito di foto realizzate per delle campagne pubblicitarie, l’ex gieffino ha detto: “So che non siete abituati a vedermi con queste pose e vesti. Volevo sperimentare qualche stile diverso perché è anche un po’ la cosa bella della moda; giocare, reinventarsi e divertirsi. Oggi per l’occasione mi sentivo un po’ uno dei Maneskin, il portaborse probabilmente?”.

Rosalinda Cannavò gelosa di Andrea Zenga

Riguardo l’ultimo post condiviso da Andrea Zenga nel suo account Instagram, dove indossava una camicia sbottonata, non è passata inosservata alla sua dolce metà Rosalinda Cannavò. Quest’ultima, infatti, ha mostrato un po’ di gelosia e sotto l’immagine in questione è sbottata così: “Potevi sbottonarla un po’ di più questa camicia già che c’eri”.

Nel frattempo i due ex concorrenti del Grade Fratello Vip 5 hanno fatto sapere di non voler far parte del cast della prossima edizione di Temptation Island che prenderà il via la prossima estate su Canale 5.