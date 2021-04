Tommaso Zorzi, l’accorato appello: “Lui e la sua famiglia verranno presto sbattuti per strada”

Tommaso Zorzi preoccupato per una famiglia

Nonostante i numerosi impegni televisivi degli ultimi tempi, Tommaso Zorzi è sempre molto attivo sui suoi canali social, in particolare su Instagram. Dopo aver condiviso delle Stories insieme al suo gatto Priscilla, il rampollo meneghino ha fatto sapere ai follower di essere rimasto particolarmente colpito da una storia che riguarda un suo ammiratore. Nello specifico, il vincitore del GF Vip 5 ha rivelato di aver ricevuto una email da un giovane che gli raccontava della sua vita piena zeppa di difficoltà.

Nel dettaglio, quest’ultimo e il resto della famiglia molto presto finiranno in mezzo ad una strada perché purtroppo non risecono più a saldare le rate del mutuo. “Mi ha scritto questo ragazzo, che mi ha detto che suo padre ha perso il lavoro e adesso non riescono più a pagare il mutuo e tra un mese e mezzo verranno sbattuti in strada…”, ha detto il 26enne. Quest’ultimo ne ha approfittato per fare un appello a tutti coloro che lo seguono di dare una mano d’aiuto a questa famiglia.

L’accorato appello di Tommaso Zorzi su Instagram

Attraverso delle Stories su Instagram, Tommaso Zorzi ha fatto sapere ai numerosi follower la sua intenzione di fare una donazione al crowdfunding che ha lanciato questo ragazzo per dare una mano d’aiuto alla sua famiglia in evidente difficoltà economica.

Subito dopo, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 ha fatto un appello a tutti coloro che lo seguono sui social di fare come lui, in modo da dare una mano d’aiuto a queste persone. “Dai salviamo questa famiglia…Sarebbe bello…”, ha detto il rampollo milanese. Il ragazzo e chi seguirà il suo consiglio riusciranno a fare qualcosa di concreto per loro?

Nuova puntata de Il Punto Z

Nella serata di mercoledì 21 aprile 2021 sarà caricata sulla piattaforma web Mediaset Play Infinity il terzo appuntamento de Il Punto Z, il format condotto da Tommaso Zorzi che si occupa della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Stando agli spoiler, il rampollo meneghino oltre a intervistare all’ex naufrago Akash Kumar, avrà modo di fare una bella chiacchierata anche con Alessandra Amoroso e Sonia Bruganelli, quest’ultima è moglie di Paolo Bonolis. In pratica, anche questa settimana il 26enne avrà grandi ospiti nel suo talk.