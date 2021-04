Isola dei Famosi, Andrea Cerioli potrebbe ritirarsi “Ho troppa fame, non riesco a gestirla”

Andrea Cerioli ha tanta fame a L’Isola dei Famosi 15

C’è un naufrago in particolare che non riesce a sopportare la fame. Stiamo parlando di Andrea Cerioli che è arrivato a L’Isola dei Famosi 2021 a distanza di qualche settimana dai naufraghi veterani. L’ex tronista di Uomini e Donne si è messo in gioco, ma il suo debutto nel reality show di Canale 5 è stato sottotono.

Dopo qualche giorno e grazie all’incoraggiamento da parte della fidanzata Aruanna, l’ex gieffino sembra essersi inserito nelle dinamiche del format, ma la forte fame lo rende molto nervoso. L’ex partecipante di Temptation Island è pronto ad abbandonare il gioco?

Lo sfogo del naufrago con Awed

Come anticipato prima, Andrea Cerioli soffre molto il senso di fame e per tale ragione tutte le sue reazioni incominciano ad essere nervose proprio a causa della mancanza del cibo. Accorgendosi che l’ex tronista di Uomini e Donne è giù di morale, lo Youtuber Awed si è avvicinato a lui chiedendogli per quale ragione si è isolato dal resto del gruppo.

“Io ho famissima, te lo giuro. Non la sto più gestendo questa cosa della fame, sono nervoso e ho fame. Sono nervoso perché poi alle prove ricompensa la gente mi mangia davanti, se apriamo un cocco devo mangiarne un quadratino… Mi dispiace che, quando uno ha fame, ti viene il nervoso e dai brutte risposte. Mi cambia l’umore, nessuno ne ha colpa perché fa parte del gioco, quindi mi sposto così me ne sto un po’ da solo”, ha fatto sapere il fidanzato di Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli lascia il gioco? La paura dei fan

Ovviamente lo sfogo di Andrea Cerioli con Awed a L’Isola dei Famosi 15 ha preoccupato moltissimo il pubblico ma soprattutto i sostenitori dell’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultimo, infatti, sembra sempre più propenso a ritirarsi dal reality show condotto da Ilary Blasi.

Intanto, a Playa Reunion c’è stata una forte discussione tra la soubrette sarda Francesca Lodo e l’attore romano Gilles Rocca. I due concorrenti sono sempre più distanti e l’amicizia che avevano instaurato i primi giorni sembra vacillare. Il tutto è nato dopo che il vincitore di Ballando con le Stelle ha attacca to gratuitamente l’ex Letterina di Passaparola.