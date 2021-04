Uomini e Donne, nella puntata di oggi: liti al trono over, nuove esterne per Giacomo e Massimiliano

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 22 aprile, continueremo ad assistere ad accesi dibattiti al trono over. La messa in onda di ieri è terminata con Luca e Angela al centro dello studio intenti ad intavolare una discussione parecchio accesa.

Ebbene, anche quest’oggi si proseguirà su questa linea. Inoltre, verrà data attenzione anche ad alcuni esponenti del trono classico del programma, in particolar modo a Giacomo e Massimiliano.

Nuove liti al trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della putata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che Massimiliano e Giacomo hanno fatto nuove esterne. Prima di arrivare a loro due, però, ci saranno da risolvere ancora alcune vicende inerenti il trono classico. Nello specifico, Angela proseguirà con la sua battaglia contro Luca per le recenti dichiarazioni fatte da lui sui social. Nella scorsa puntata, il cavaliere è stato accusato di aver fatto battute infelici sull’età della dama che stava conoscendo.

Malgrado i suoi tentativi di difendersi, però, non è riuscito a conquistare il consenso del pubblico. Non ci resta che attendere per vedere se ci riuscirà nella puntata odierna. Per quanto riguarda gli altri esponenti del trono over, invece, Armando ha conosciuto una nuova dama, venuta in studio per conoscerlo e nella puntata odierna scopriremo come si sia evoluta la conoscenza tra loro due.

Nella puntata di oggi: cosa è successo tra Massimiliano e Eugenia?

In merito agli esponenti del trono classico, invece, che ieri non sono stati affatto menzionati, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che verrà dato spazio ad alcuni di loro. La conduttrice mostrerà ai telespettatori cosa è accaduto dopo la precedente puntata tra Massimiliano ed Eugenia. Quest’ultima ha deciso di lasciare il programma in quanto teme di non piacere abbastanza al tronista. Lui, in un primo momento, l’ha lasciata andare, ma poi ci ha ripensato ed ha deciso di tenerla.

Il giovane, intanto, si sta cimentando anche nella conoscenza delle altre due corteggiatrici, pertanto, vedremo come si saranno evoluti i percorsi con loro. Per quanto riguarda Giacomo, invece, quest’ultimo è rimasto solo con Carolina e Martina, mandando a casa la corteggiatrice nuova. Con entrambe sembra abbia trovato un bel feeling, anche se fisicamente sembrerà più attratto dalla prima. Di Samantha, invece, è molto probabile che se ne parlerà nel corso delle prossime puntate.