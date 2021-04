Arianna Cirrincione parla di Andrea Cerioli: “Vogliamo avere un figlio ma…”

Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato del suo fidanzato e del percorso a cui sta dando luogo all’Isola dei famosi. Nel corso del dialogo, però, sono emersi anche dei temi piuttosto seri, come ad esempio la voglia di entrambi di mettere su famiglia.

Entrambi sono desiderosi di avere un figlio, tuttavia, c’è qualcosa che glielo impedisce nell’imminente futuro. Arianna, poi, ha commentato anche alcune critiche ricevute dal suo fidanzato in questi giorni, sia in merito al suo aspetto fisico sia su altre vicende.

Arianna Cirrincione e i figli

Nel corso di una recente intervista, Arianna Cirrincione ha parlato del suo fidanzato Andrea Cerioli. La ragazza è partita dicendo di sentire moltissimo la sua mancanza. Non credeva di patire così tanto la lontananza, tuttavia, le giornate stanno diventando sempre più complesse. Ad ogni modo, è felice per il suo compagno in quanto sta vivendo un’esperienza indimenticabile. La protagonista, poi, è passata a toccare un tema più delicato. Nello specifico, infatti, si è soffermata sul tema figli.

In una precedente occasione Andrea rivelò l’intenzione di diventare padre. A quanto pare, questo è un desiderio anche dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al momento, però, tale evento non si verificherà. Arianna ha rivelato di essere una ragazza molto matura e saggia, pertanto, malgrado la voglia di mettere su famiglia sia alta, la protagonista vuole essere in grado di garantire un futuro solido al suo bambino.

Perché Andrea Cerioli è un leader

Per tale motivo, Arianna Cirrincione ha svelato che sia lei sia Andrea Cerioli vogliono aspettare che passi questo periodo burrascoso per pensare a questo genere di argomento. La dama, poi, è intervenuta anche in merito alle recenti critiche mosse contro il suo compagno. Tra gli argomenti toccati c’è stato quello inerente la discrepanza tra le foto Instagram di Andrea e la realtà. Ebbene, Arianna ha ammesso che il giovane si sia lasciato un po’ andare a causa del covid e delle palestre chiuse.

Pertanto, ha messo qualche chilo in più e non ci vede nulla di male in questo. In secondo luogo, poi, la ragazza è intervenuta contro coloro i quali hanno accusato Andrea di essersi definito un leader, mentre sull’isola non sembra essere un maschio alfa. Arianna, allora, ha detto che Andrea non vuole affatto essere tale, ma è un uomo sensibile, con spirito d’iniziativa e senza peli sulla lingua e sono questi aspetti a renderlo un leader.