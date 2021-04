Uomini e Donne, anticipazioni del 22 aprile: Giacomo tra due fuochi, discussioni al Trono over

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La settimana di programmazione di Uomini e Donne è giunta quasi a conclusione. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset va in onda il quarto e penultimo appuntamento del dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà in trasmissione giovedì 22 aprile 2021?

Stando agli spoiler concessi dal portale web Il Vicolo delle News, rivelano che dopo Gemma Galgani si parlerà dei troni di Massimiliano Mollicone e del collega Giacomo Czerny, ma anche del parterre. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà più tardi su Canale 5.

Trono classico: Giacomo e le esterne con Martina

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che dopo la parentesi Gemma Galgani e altri protagonisti del parterre senior, ora sarà il turno del Trono classico. A quanto pare, stando agli spoiler concessi in rete dal portale Il Vicolo delle News, si parlerà del tronista Giacomo Czerny.

Sembra proprio che per ben due volte il giovane in settimana ha voluto portare in esterna Martina Grado lasciando per l’ennesima volta a casa l’altra sua corteggiatrice Carolina Ronca. Inoltre, il ragazzo ha preferito nuove giovani venute a corteggiarlo. Naturalmente, tale decisione lascerà abbastanza scoraggiate tutte le sostenitrice della coppia, pensando che il tronista non fosse più interessato a lei.

Il trono di Massimiliano e le vicende del parterre senior

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne, in onda più tardi alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset, dicono anche che Giacomo più delle volte è un ragazzo cervellotico, o come lo ha definito Carolina stessa “strano”. Per questo motivo, certe sue azioni non corrispondono a quello che vuole realmente. Come al solito nel programma di Canale 5, mai nulla è come sembra. Ed è così l’autrice che si occupa del Trono classico Raffaella Mennoia ha dato alcune anticipazioni sulle registrazioni appena avvenute e sui troni di Massimiliano e Samantha.

Per quanto riguarda Mollicone, infatti, si saprà che ha portato in esterna Eugenia e una certa Federica. Naturalmente nel dating show di Maria De Filippi si continuerà a parlare anche di altri protagoniste del Trono over e dei loro incontri. Il programma dopo oggi pomeriggio tornerà in onda domani sempre allo stesso orario.