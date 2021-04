Karina Cascella affonda Valentina Persia: “E’ una iena, a me ha dato solo il voltastomaco“

Karina Cascella contro Valentina Persia: il motivo

Senza ombra di dubbio Valentina Persia è una delle protagoniste femminili della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, in Honduras la nota comica romana oltre alle sue imitazione, ma anche crisi di pianto in questo mese ha avuto anche dei forti scontri con alcuni compagni d’avventura.

Lunedì scorso, ad esempio, la barzellettiera ha mosso delle pesanti accuse contro Fariba Tehrani, scatenando la rabbia di Giulia Salemi. Ma a fornire delle ulteriori informazioni sul carattere della naufraga ci ha pensato Karina Cascella che, sul suo account Instagram, si è sfogata duramente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

L’ex corteggiatrice di U&D sbotta contro la naufraga romana

Attraverso delle Stories sul suo account Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Karina Cascella ha detto la sua su una naufraga dell’Isola dei Famosi. Si tratta di Valentina Persia, una delle protagoniste più indiscusse del reality show condotto da Ilary Blasi.

“La domanda è: “Pensa di far ridere?“. Risposta: “No, perché a me ha dato solo il voltastomaco“. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente”, ha fatto sapere l’opinionista di Barbara D’Urso.

Karina Cascella svela un aneddoto su Valentina Persia

Ma non è finita, Karina Cascella ha poi reso noto un aneddoto accaduto nel backstage di un noto programma televisivo di Canale 5, ovvero il game show Caduta Libera. In quell’occasione sia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che Valentina Persia erano state chiamate in qualità di concorrenti vip.

“Io l’ho vista una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà. L’arroganza e la cattiveria contro Fariba mi pare un po’ esagerata. A me piace la schiettezza sicuramente, ma non l’arroganza fino a quel punto”, ha detto la donna. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.