Infortunio per Giulia Salemi: “Ho scoperto di avere una frattura, ho iniziato le cure”

Infortunio di Giulia Salemi nella casa del GF Vip 5

Qualche ora fa Giulia Salemi ha fatto una scoperta davvero sorprendente e che ha voluto condividere con tutti coloro che la seguono sui social network. Sembrerebbe che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha avuto un lieve infortunio non avvenuto di recente, ma che risale alla sua prima settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

La modella, però, ne è venuta a conoscenza solo ora dopo essersi sottoposta ad una risonanza magnetica. Dopo aver ricevuto l’esito, l’influencer italo-persiana lo ha annunciato attraverso una Storia, dicendo: “Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede”. La ragazza ha detto anche l’incidente è dovuto ad una caduta avuta lo scorso 6 novembre, quando è scivolata nella piscina del loft di Cinecittà.

La modella scopre la frattura al dito del piede dopo sei mesi

Sono trascorsi ben sei mesi da quando Giulia Salemi si è procurata una piccola frattura all’alluce del piede e stranamente ne è venuta a conoscenza solo poche ore fa. Tutto è accaduto durante la sua prima puntata nella casa del Grande Fratello Vip 5, il 6 novembre, quando dovette cimentarsi nella prova del tuffo. Prima della prova però, l’influencer scivolò riportando una ferita al ginocchio, una contusione al gomito e pure una frattura al dito del piede.

In quell’occasione la ragazza ha sentito molto dolore ma nello stesso tempo non ha effettuato nessun controllo approfondito. A distanza di sei mesi ha fatto una risonanza magnetica scoprendo la rottura ma anche che si è sanata perfettamente. “Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla”, ha detto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi innamorati più che mai

Nel frattempo, la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi prosegue senza alcun intoppo. Nei programmi di Barbara D’Urso entrambi hanno fatto sapere che ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia.

Inoltre, l’influencer italo-persiana ha conosciuto il piccolo Leonardo, il figlio dell’ex Velino di Striscia la Notizia avuto dalla modella Ariadna Romero. In più, recentemente la figlia della naufraga Fariba Tehrani ha speso delle parole al miele per la persona che ama.