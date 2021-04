Tommaso Zorzi e Sonia Bruganelli stoccata a Barbara D’Urso: “Bonolis gode che fa più ascolti” (VIDEO)

Nel corso della puntata del programma Il Punto Zeta di Tommaso Zorzi di oggi è stata intervistata Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha chiacchierato con l’influencer e, durante il dibattito, non è mancata una stoccata contro Barbara D’Urso.

L’irriverente conduttore non ha potuto fare a meno di stuzzicare la sua interlocutrice chiedendole come stesse reagendo suo marito al grande successo di Avanti un altro anche di sera. Una volta intavolato l’argomento, il riferimento a Lady Cologno è stato inevitabile.

Sonia Bruganelli a Il Punto Z

Mercoledì 21 aprile alle ore 20:45 è cominciata una nuova puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi e per l’occasione è stata intervistata Sonia Bruganelli. La donna si è collegata mediante un contatto webcam ed ha conversato con il conduttore. Gli argomenti trattati sono stati molteplici, tra cui L’Isola dei famosi. A tal proposito Sonia ha rivelato di apprezzare moltissimo Ubaldo e Awed. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, si è complimentata con Zorzi per il suo comportamento.

Dopo aver chiacchierato di questi temi, però, Tommaso ha lanciato una frecciatina a Lady Cologno. Tutto è cominciato nel momento in cui il conduttore ha chiesto alla sua ospite come avesse reagito Paolo Bonolis al successo di ascolti riscontrati dal suo programma domenicale. Ricordiamo che Avanti un altro anche di sera è stato scelto da Mediaset come programma sostitutivo di Live non è la D’Urso. Il motivo sembrerebbe risiedere essenzialmente nel fatto che il programma della conduttrice non stava regalando gli ascolti sperati.

Stoccata di Tommaso Zorzi a Barbara D’Urso

Per tale motivo, i due protagonisti hanno ironizzato sul fatto che Paolo Bonolis stesse godendo nel registrare ascolti migliori rispetto alla sua “rivale”. Sonia Bruganelli, però, ci ha tenuto a non sollevare polemiche stoppando subito il conduttore e cambiando argomento. Nel corso dell’intervista, poi, sono stati toccati anche altri tasti e lanciate altre frecciatine.

A finire nel mirino dell’influenza è stata Giulia De Lellis. In particolare, il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha preso in giro l’influencer in merito al fatto che si sia trasformata in una scrittrice. Insomma, l’irriverenza del presentatore sta diventando sempre più dilagante. Il giovane è arrivato addirittura a pronunciare delle frasi contro il suo stesso programma definendo il gioco dei piselli una vera stupidaggine. Subito dopo aver pronunciato tali parole, ha guardato gli autori ed ha esclamato che essi stessero stracciando il suo contratto. (Clicca qui per il video)