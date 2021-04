Gabriel Garko si è lasciato col giovane fidanzato: “Dopo il coming out faccio molta più fatica ad acchiappare”

Gabriel Garko e Gaetano si sono lasciati

Ebbene sì, per la gioia di tutti i ragazzi Gabriel Garko è di nuovo single. La relazione sentimentale col 23enne Gaetano, impiegato all’aeroporto di Milano Malpensa è durata appena qualche mese.

Oggi infatti l’attore torinese, reduce dal coming out arrivato ad ottobre all’interno della casa del Grande Fratello e successivamente anche a Verissimo, ha riferito di essere da solo. In queste ultime settimane girava voce che il protagonista de L’Onore e il Rispetto avesse un flirt col vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi, ma lo stesso ha dichiarato che tra loro c’è solo un rapporto d’amicizia.

L’attore piemontese parla di Gaetano e Tommaso Zorzi

Nel nuovo numero della rivista Chi è contenuta una lunga intervista a Gabriel Garko dove affronta diverse tematiche, ovvero dal lavoro alla vita privata. “Sono single, da quando mi sono dichiarato faccio molta più fatica ad acchiappare”, ha dichiarato l’attore al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nonostante il legame con Gaetano fosse destinato a spiccare il volo, ricordiamo la dedica a Live Non è la D’Urso qualche mese fa, la storia tra i due è giunta al capolinea.

Per quanto riguarda il rampollo meneghino, il modello piemontese ha detto: “Solo amici. Ci siamo visti a Milano e una volta a Roma, a casa di Stefania Orlando (showgirl ed ex coinquilina di Tommaso nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ndr). Ora non è che ogni uomo che incontro sia un potenziale partner, eh”. Nella vita di Gabriel rimangono due storie molto importanti, una con il collega Gabriele Rossi e un certo Riccardo di cui non si conosce nulla.

L’impegno sul grande schermo con Nicolas Cage

Intervistato dal magazine Chi, Gabriel Garko ha riferito che va a gonfie vele la vita professionale. Alla domanda se il suo coming out abbia in qualche modo intaccato la sua carriera, il diretto interessato ha risposto così:

“Sto vagliando diverse proposte e a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich. I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere”. E sul piccolo schermo non realizzerà più fiction? A quanto pare per il momento no.