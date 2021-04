Akash Kumar sbotta: “Se mi sono ritirato da L’Isola dei Famosi è colpa di Elisa Isoardi e Fariba Tehrani”

Akash Kumar intervistato da Tommaso Zorzi

In occasione della terza puntata de Il Punto Z in onda su Mediaset Play Infinity, Tommaso Zorzi ha invitato in studio un ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15, ovvero Akash Kumar. Quset’ultimo durante la lunga chiacchierata col rampollo meneghino ha parlato del reality show di Canale 5 e del suo ritiro avvenuto dopo solo una settimana di programmazione.

Infatti, dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, il modello indiano è stato portato su Parasite Island insieme ad Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani e lì la conduttrice Ilary Blasi gli ha dato la possibilità di rimanere in gioco insieme a loro. Il 29enne veronese però ha rifiutato ed è tornato nel nostro Paese.

Il modello indiano dà la colpa ad Elisa Isoardi e Fariba Tehrani

Ospite nel terzo appuntamento de Il Punto Z, il padrona di casa Tommaso Zorzi ha chiesto ad Akash Kumar per quale ragione si èritirato. A quel punto il modello di origini indiane ha risposto dando la colpa del suo ritiro in parte ad Elisa Isoardi ed in parte a Fariba Tehrani.

Per quale motivo? “Quando ci hanno diviso in due gruppi, i Rafinados ed i Burinos, Elisa Isoardi mi ha detto: ‘Noi siamo Rafinados se ci propongono un’altra isola non possiamo restare‘; così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato. La colpa è sua al 20%, il restante è colpa di Fariba Tehrani che mi toccava il petto, odio essere toccato”, ha detto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15.

Akash Kumar ospite a Il Punto Z

Durante la lunga intervista a Il Punto Z Akash Kumar ha detto altre cose molto velocemente e senza un filo logico che ha fatto confondere il conduttore Tommaso Zorzi ma anche il popolo del web.

“Se fossi rimasto sull’isola da solo avrei dato il cinema”; “Chi mi piaceva più di tutte? Francesca Lodo”; “Ho fatto la capanna ma nessuno lo ha visto”; “Sono ancora convinto che una settimana di Isola sia più dura di sei mesi di Grande Fratello Vip”; “Io ho un brand, a Milano ho regalato un sacco di vestiti ad Awed e anche ad Elisa Isoardi, a lei ho regalato due mila euro di vestiti”; “Fra dieci anni mi vedo al cinema ad Hollywood”, ha detto l’ex naufrago indiano.