Iva Zanicchi sbotta contro i naufraghi: “Dico una cosa che non posso dire in trasmissione”

Iva Zanicchi ospite a Casa Chi

Da qualche anno Iva Zanicchi ha deciso di dare una svolta nella sua lunga carriera artistica accettando di fare l’opinionista nei reality show. Infatti, dopo alcune stagioni al Grande Fratello insieme a Cristiano Malgioglio, ora è approdata a L’Isola dei Famosi 15.

Ospite nella nuova puntata di Casa Chi l’Aquila di Ligonchio ha rimproverato senza giri di parole gli attuali concorrenti presenti in Honduras. Secondo la cantante i naufraghi sarebbero abbastanza noiosi e monotoni.

L’opinionista bacchetta i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021

Intervenuta al nuovo appuntamento di Casa Chi, Iva Zanicchi ha commentato l’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Famosa per non avere peli sulla lingua, l’opinionista ha bacchettato i naufraghi perché creano poche dinamiche. “Ragazzi io devo dire una cosa, Che questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata”, ha detto la cantante. Quest’ultima ha fatto saper che il pubblico da casa che li guarda e vede che non succede niente si annoia.

“Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente. Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere”, ha asserito l’80enne.

Iva Zanicchi difende Fariba Tehrani

Sempre a Casa Chi, Iva Zanicchi ha preso le difese di Fariba Tehrani che nell’ultima settimana è stata presa di mira da alcuni naufraghi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Due su tutti, ovvero Andrea Cerioli e Valentina Persia.

“Lei è la mamma di Giulia Salemi? Questa ragazza è bella e di successo e ok. La madre però cosa ha fatto fino ad oggi? La mamma di Giulia o era un’attrice? Insomma si è ritrovata ad andare a L’Isola dei Famosi. Lei si sarà detta ‘devo andare lì sconvolgere tutti e stravolgere tutto, devo dare il massimo, che poi mia figlia con i suoi seguaci mi supporterà’. Però è tenera e non cattiva, per questo la difendo. Anche perché lei dà un po’ di pepe almeno. Certo che se tutti ce l’hanno con lei un fondo di verità ci sarà, non ce l’avranno con lei per partito preso”, ha concluso la cantante emiliana.