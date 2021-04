Il Punto Z, Akash Kumar contro Giovanna Abate: “Non la voglio nemmeno nominare” (VIDEO)

Nella puntata del 21 aprile de Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha intervistato Akash Kumar. Il giovane si è lasciato molto andare con il conduttore e tra i due è stata finalmente sancita la pace.

Durante il dibattito, però, il presentatore non ha potuto fare a meno di parlare della vita sentimentale del modello dagli occhi di ghiaccio. Nel parlare della questione, chiaramente, è spuntato il nome di Giovanna Abate. Vediamo cosa ha rivelato il protagonista dell’intervista.

Akash Kumar non vuole parlare di Giovanna Abate

Akash Kumar è stato ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z nella puntata andata in onda ieri su Mediaset Play. Il giovane ha toccato svariati argomenti, tra cui le polemiche che lo hanno travolto a causa del colore dei suoi occhi o del suo modo di parlare un po’ bizzarro. Dopo aver ribadito la sua verità, Akash è intervenuto anche sull’Isola dei famosi ed ha svelato di nutrire una forte antipatia per alcuni concorrenti, tra cui Awed, Fariba Tehrani e Elisa Isoardi.

Ad un certo punto, poi, Tommaso ha dirottato l’attenzione sul delicato tema inerente la sua vita sentimentale. In particolare, ha esordito chiedendo al suo ospite se, al momento, fosse single. Kumar ha risposto in modo affermativo, ma prima di entrare nel vivo della questione ci ha tenuto a fare una precisazione. Nello specifico, il ragazzo ha informato il conduttore di non voler neppure menzionare Giovanna Abate, che di recente si è resa protagonista di dichiarazioni sul suo conto.

Le altre confessioni del modello ne Il Punto Z

Dinanzi tali parole, ovviamente, Tommaso non è rimasto in silenzio ed ha rincarato la dose. Il conduttore de Il Punto Z ha chiesto ad Akash Kumar per quale ragione non volesse parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne e lui è stato costretto a replicare. In particolare, ha detto di aver avuto un flirt con lei, ma non c’è mai stato nulla di più. Per tale ragione, non ha nessuna intenzione di definirla una sua ex fidanzata. Akash, poi, ci ha tenuto a ringraziarla per alcune parole spese sul suo conto, ma poi ha condannato completamente altri atteggiamenti.

Alcune settimane fa, infatti, Giovanna lasciò intendere che tra i due ci fosse stato qualcosa di più, cosa che Kumar ha categoricamente smentito. Il giovane ha avuto una sola ex fidanzata importante e, per ragioni di privacy, ha svelato che non farà mai il suo nome pubblicamente. (Clicca qui per il video)