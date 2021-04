Il Paradiso delle signore trama 26 aprile: Salvatore e Gabriella vicini, Giuseppe fa una confessione

La trama della puntata di lunedì 26 aprile del Paradiso delle signore rivela che Giuseppe verrà messo alle strette da sua moglie e sarà costretto a fare una confessione a Cosimo. Marta e Vittorio, invece, si interrogheranno sul motivo per il quale il loro matrimonio è andato in crisi.

Cosimo darà buca a Gabriella e quest’ultima verrà prontamente consolata da Salvatore. Nel frattempo, al grande magazzino si respirerà un clima parecchi teso tra Rocco e Irene in quanto i due non riusciranno proprio a venirsi in contro.

Trama 26 aprile: scontro tra Dante e Adelaide

Nel corso della puntata del 26 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marta e Vittorio avranno un dibattito durante il quale affronteranno il delicato tema inerente la crisi del loro matrimonio. I due non riusciranno a capacitarsi di come sia possibile che siano giunti a questo punto di non ritorno. Nel frattempo, però, Dante non si arrenderà e continuerà a fare di tutto per conquistare la figlia di Umberto. Romagnoli, infatti, avrà un dibattito con Adelaide durante il quale dirà alla zia di Marta di non mettergli i bastoni tra le ruote nel suo corteggiamento.

La contessa rispetterà la richiesta del suo interlocutore o farà, come sempre, di testa sua? Gabriella, intanto, si accingerà a vivere un momento molto emozionante. La Camera Nazionale della Moda si accingerà a darle un importantissimo riconoscimento. Alla cerimonia, la moglie di Cosimo sarà profondamente emozionata e desidererà di avere suo marito al suo fianco.

Salvatore e Gabriella di nuovo vicini al Paradiso delle signore

Bergamini, però, non sarà dell’umore giusto per prendere parte a questa premiazione. Il suo astio nei confronti di Umberto Guarnieri lo sta devastando e sta provocando anche delle fratture nel matrimonio con la stilista. Ad ogni modo, a supportare la giovane Gabriella ci sarà Salvatore. Quest’ultimo, infatti, deciderà di stare accanto alla sua ex fidanzata.

Per il giovane Amato, intanto, ci sarà un altro evento molto significativo. Nella putata del 26 aprile del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Agnese metterà alle strette suo marito Giuseppe. Quest’ultimo non potrà continuare a mentire a suo figlio, pertanto, gli rivelerà di non essere in grado di restituirgli i soldi che gli doveva. Tra Rocco e Irene, infine, ci sarà un clima parecchio teso. I due proprio non riusciranno a trovare un punto d’incontro soprattutto a causa di Maria, ancora speranzosa di avere un futuro con il giovane Amato.