Oroscopo 23 aprile 2021: Toro più flessibili, momento propizio per Capricorno

Le previsioni dell’Oroscopo del 23 aprile 2021 denotano una giornata impegnativa per Toro. I nati sotto il segno del Capricorno, invece, sono favoriti nel lavoro, mentre i Pesci devono risolvere questioni in sospeso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento di insistere se volete ottenere dei risultati soddisfacenti sotto il punto di vista professionale. Anche se certe strade potrebbero sembrarvi anguste, non demordete. Nulla si ottiene senza sacrificio, pertanto, datevi da fare. In amore, invece, potrebbe nascere qualche polemica.

Toro. In campo sentimentale ci sono delle questioni da risolvere. Le divergenze vanno appianate entro la fine di questa settimana. Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, invece, cercate di non apparire troppo altezzosi o potreste attirare dei nemici. Siate più flessibili e accomodanti.

Gemelli. Una bella notizia potrebbe allietare la vostra giornata. L’Oroscopo del 23 aprile 2021 denota una giornata all’insegna delle novità. Datevi da fare e non perdete mai la speranza e la voglia di realizzare i vostri obiettivi. Anche se il destino si diverte a mescolarvi un po’ le carte, voi andate avanti per la vostra strada.

Cancro. Il periodo è molto positivo per l’amore. Sia i single, sia le persone in coppia avranno modo di vivere delle esperienze estremamente passionali. In tutto quello che fate ci mettete il cuore e questo talvolta può essere considerato come un’arma a doppio taglio. Fate attenzione.

Leone. Non tutto quello che desiderate sarà facilmente ottenibile, tuttavia, questo non deve affatto demoralizzarvi. In campo professionale ci sono dei risvolti molto interessanti per coloro i quali sono in attesa di un nuovo impiego. Per quanto riguarda l’amore, invece, potrebbero sorgere delle incomprensioni.

Vergine. I nati sotto questo segno, in questo periodo, possono essere travolti da un po’ di malinconia. Cercate di mettere da parte l’orgoglio con una persona cara e chiarite le eventuali questioni in sospeso. Dal punto di vista della professione, bisogna impegnarsi più del solito adesso per ottenere dei risultati.

Previsioni 23 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Un amore è pronto a decollare. Siate più propensi a relazionarvi con il prossimo e lasciatevi andare. Spesso vi lasciate sopraffare dai dubbi e dalle incertezze. Nella vita, però, spesso è necessario essere audaci e non curarsi di quello che potrebbe accadere in futuro. Godetevi il presente, almeno in amore.

Scorpione. L’incertezza sarà mal tollerata in questo periodo. Siete tra i segni più propensi alla mania del controllo, pertanto, non sapere cosa vi aspetta vi rende nervosi. Ad ogni modo, dovete prendere atto che esistono delle cose che non possono essere controllate e imparare a conviverci.

Sagittario. L’Oroscopo del 23 aprile denota una giornata un po’ controversa sul fronte lavoro. Malgrado il venerdì sia considerato il giorno preferito da molte persone, quest’oggi ci sarà qualche scocciatura in più. Se non volete incorrere in problemi, è meglio essere calmi e cauti.

Capricorno. Buon momento per cominciare una nuova attività, almeno dal punto di vista astrale. Naturalmente dovete guardarvi attorno e fare un’attenta analisi di mercato prima di cimentarvi in nuove situazioni. Non perdete di vista le cose importanti e, soprattutto, non trascurate i vostri affetti.

Acquario. Un po’ di nervosismo potrebbe rendere complicati alcuni rapporti di coppia. Le storie durature, però, non verranno scalfite da qualche temporale. Per quanto riguarda le coppie in crisi, invece, anche la minima gocciolina potrebbe far traballare tutto. Siate molto attenti.

Pesci. Meglio non applicarsi troppo su questioni di poco conto. Soffermatevi sugli aspetti più seri della vostra vita. In campo professionale ci sono delle cose da rivedere. Cercate di risolvere tutto prima dell’inizio del week-end, in modo da riuscire a godervi questi giorni in totale relax.