Isola dei Famosi, la furia di Marco Maddaloni in difesa di Fariba: “Intollerabile, sono dei maleducati”

Marco Maddaloni difende Fariba Tehrani e si scaglia contro gli altri naufraghi

Senza ombra di dubbio Marco Maddaloni ha una certa esperienza in Honduras. Infatti, dopo aver vinto l’edizione 20219 de L’Isola dei Famosi il campione di judo ha trascorso altre due settimane nell’attuale stagione. Infatti, in quest’ultima occasione lo sportivo è tornato per addestrare quelli che erano considerati due aspiranti naufraghi, ossia Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

“Non tollero quello che è accaduto nella puntata di ieri. Ho visto maleducazione, inutile negarlo”, ha tuonato l’ex naufrago in collegamento con RTL 102.5 News. “Non hanno dato la mano a Fariba, ci rendiamo conto?”, ha continuato lo sportivo. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto.

Il campione di Judo e le mancate Olimpiadi

Oltre alla radio, Marco Maddaloni ha preso le difese di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo anche sui suoi canali social. “Potrebbe vincere lui questa edizione dell’isola dei famosi. Deve solo ritrovare la lucidità e la calma”, ha scritto il campione di judo. Chi segue lo sportivo da tempo sa perfettamente che la sua passione per lo sport l’ha portato, col tempo, a vincere quasi tutto.

Infatti nel suo casellario dei trionfi mancano le Olimpiadi, conquistate invece dal fratello. “La passione per il Judo mi ha insegnato a mantenere la calma. Sempre. Anche nei momenti più difficili. Stringiamo la mano prima dell’incontro e dopo. L’avversario non è un nemico nello sport”, ha confessato l’ex naufrago.

Marco Maddaloni e il suo grande desiderio

Attraverso una Storia su Instagram, Marco Maddaloni aveva detto: “Sull’Isola anche nei miei confronti era diventata un po’ pesantuccia, però comunque io sono abituato ad avere a che fare con persone più grandi. Fariba per quanto si porti bene i suoi anni potrebbe essere una mamma, quindi cercavo di capire i suoi comportamenti“.

Immediatamente dopo l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 ha concluso il suo discorso così: “Giulia sta lasciando sua madre libera in questo percorso, ma se servono i Prelemi ci sono sempre. Pronti a difendere anche Fariba”. Lo sportivo ha un grande sogno nel cassetto: “Condurre Made in sud”. Ma ad oggi c’è il conterraneo Stefano De Martino. “Lo sfiderei in una gara di ballo”, ha asserito il campione di judo.