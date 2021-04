DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 26 aprile: Can perde la memoria dopo il coma

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’episodio in onda lunedì 26 aprile 2021 alle 16:40 su Canale 5?

Gli spoiler turchi dicono che can si sveglierà dal coma e al suo fianco troverà Sanem. Tuttavia il fotografo si dispererà perché non riuscirà a ricordare nulla degli ultimi due anni della sua vita. La scrittrice farà di tutto con la complicità degli altri per fargli tornare la memoria, ma tutti i tentativi saranno vani.

Can ha perso la memoria

Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 26 aprile 2021, rivelano che le conseguenze del terribile incidente stradale avuto da Can e Sanem saranno molto serie. Il Divit, dopo un lungo ricovero in ospedale, circa un mese, riprenderà conoscenza e sarà disperato. Il motivo? Il fotografo si renderà conto di non ricordarsi dei suoi ultimi due anni di vita.

Infatti, pare che nella mente del ragazzo siano spariti per sempre tali ricordi. Ad aiutare il primogenito di Azizi ci penseranno le persone care, tra cui la giovane scrittrice. La Aydin, anche se sarà disperata, non si darà per vinta dopo essere rimasta al capezzale di Can durante il suo periodo di coma. Lo scopo della sorella di Leyla sarà quello di far riaffiorare dei ricordi alla mente del suo adorato.

Sanem cerca di far tornare la memoria a Can ma non ci riesce

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche per riuscire nel suo scopo, Sanem tornerà si metterà gli abiti che portava nei primi tempi della sua conoscenza con Can. Inoltre, la giovane scrittrice obbligherà Deren a trattarla male con lei come faceva quando stavano insieme alla Friki Harika. Nonostante questi tentativi, il fotografo continuerà a non ricordare nulla del suo passato.

Dunque, la situazione continuerà ad essere complicata e la Aydin non saprà più cosa inventarsi per far tornare la memoria alla persona che ama. Quest’ultimo, infatti, continuerà a considerarla come una perfetta sconosciuta a causa della sua perdita di memoria. Cos’altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.