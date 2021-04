Supervivientes, Valeria Marini sbotta contro una naufraga e poi la bacia, lei basita (VIDEO)

Valeria Marini sta continuando a dare scandalo a Supervivientes. Dopo aver intossicato i suoi compagni d’avventura ed essere stata vittima di un attacco di meduse, la showgirl ha avuto una discussione con un’altra naufraga.

La protagonista del diverbio, stavolta, è stata Lara Sajen. Le due donne hanno cominciato a discutere ma, ad un certo punto del dibattito, la concorrente italiana ha compiuto un gesto che ha spiazzato tutti, le ha dato un bacio sulla bocca.

La lite tra Valeria e Lara a Supervivientes

In queste ore, Valeria Marini si è resa protagonista di una lite molto accesa con Lara Sajen a Supervivientes. L’oggetto del contendere pare sia stata la presunta troppa aggressività della concorrente spagnola nei confronti di alcune compagne d’avventura. La showgirl, allora, ha chiesto un confronto con lei ed ha cominciato a gridarle contro adoperando uno spagnolo molto scolastico. La sua interlocutrice, chiaramente, le ha risposto a tono e le due hanno cominciato ad alterarsi parecchio.

Nello specifico, Valeria ha esortato la sua compagna d’avventura a non essere così aggressiva e, soprattutto, a non mettere in giro false voci sul suo conto. A fomentare l’astio pare sia stato anche un tubetto di crema. Insomma, come spesso accade in questo genere di programmi, si finisce per discutere per le motivazioni più stupide. Ad ogni modo, a lasciare spiazzati tutti i presenti è stato un gesto compiuto dalla showgirl nel bel mezzo dello scontro.

Il gesto bizzarro della Marini

Valeria Marini, infatti, mentre stava sbraitando contro la compagna d’avventura di Supervivientes, si è improvvisamente avvicinata a lei e le ha dato un bacio sulle labbra. La donna ha detto, parlando in italiano, di volerla baciare. La sua interlocutrice è stata colta di sorpresa e si è alzata di scatto. A quel punto, si è rivolta alla sua collega di reality e l’ha guardata con fare perplesso non capendo affatto il suo comportamento.

Il video in questione, chiaramente, sta facendo il giro del web. In molti stanno ipotizzando che la Marini stia facendo di tutto per mettersi in mostra. Il suo unico obiettivo sarebbe quello di far parlare di sé, pertanto, starebbe recitando una sorta di ruolo per apparire bizzarra e simpatica. Questa tecnica le servirà per andare avanti nella tv spagnola oppure no? Lo scopriremo con il tempo.