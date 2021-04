Iva Zanicchi su Elettra Lamborghini: “Non duetterei mai con lei” poi la verità su Ignazio Moser (VIDEO)

Iva Zanicchi è stata intervistata dai giornalisti di Casa Chi lato dell’Isola dei famosi e dei suoi colleghi Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Specie in merito alla prima, la donna si è lasciata andare ad una confessione alquanto interessante.

Nel corso del dibattito, poi, è saltato fuori anche l’argomento inerente Ignazio Moser. I giornalisti di Alfonso Signorini hanno rivelato, finalmente, quali saranno le sorti del giovane all’Isola dei famosi. Vediamo tutto nel dettaglio.

La stoccata di Iva Zanicchi a Elettra Lamborghini

Nel corso di una recente intervista con i giornalisti di casa Chi, Iva Zanicchi ha espresso il suo parere su Elettra Lamborghini. I collaboratori di Alfonso Signorini le hanno domandato cosa pensasse della sua collega dal punto di vista musicale. Iva è rimasta un po’ spiazzata, ma poi ha rivelato che non accetterebbe mai di effettuare una collaborazione con lei. Il primo motivo risiede nel fatto che Iva si definisce una cantante solista, che non ama cimentarsi in duetti. In secondo luogo, la cantante ha ammesso di essere un po’ troppo distante dallo stile giovanile di Elettra.

Per tale ragione, non si vedrebbe mai nelle vesti di duettante con lei. Malgrado questo, però, la protagonista dell’intervista ha definito la sua collega una donna molto gentile e a tratti ingenua, qualità che apprezzo moltissimo. Parole positive, poi, sono state spese anche su Tommaso Zorzi, che la Zanicchi ormai reputa quasi una persona di famiglia.

Il destino di Ignazio Moser all’Isola dei famosi

Dopo aver parlato degli opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ha svelato il suo punto di vista in merito ai naufraghi dell’Isola dei famosi. A tal riguardo è stata estremamente velenosa in quanto ha reputato tutti i concorrenti dei veri nullafacenti. I giornalisti, però, hanno chiesto alla loro ospite di commentare i futuri ingressi, i quali potrebbero rivelarsi molto interessanti. Tra di essi c’è quello di Ignazio Moser.

Iva è rimasta spiazzata dinanzi tali parole in quanto ha asserito di non essere stata ancora messa al corrente di questa novità. A quanto pare, però, l’ingresso del fidanzato di Cecilia Rodriguez è previsto per lunedì 26 aprile 2021. Malgrado il recente imprevisto di cui si è ampiamente discusso sul web, secondo il quale il protagonista avrebbe avuto un problema con l’aereo, la sua partecipazione al reality show di Canale 5 sembra essere confermata. Non ci resta che attendere per vedere se almeno lui, riuscirà a creare delle dinamiche interessanti.