Andrea Zelletta frena sul matrimonio con Natalia Paragoni: “Ti dico la verità, ci vogliono le basi…”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sposano?

Reduce dalla sua recente esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 che lo ha visto arrivare anche in finale, Andrea Zelletta ha ottenuto maggiore visibilità. Una popolarità acquisita anni fa nel dating show Uomini e Donne insieme alla sua attuale compagna Natalia Paragoni. Infatti, dopo il reality show di Canale 5 l’ex tronista suscita maggiore interesse da parte del popolo del web, soprattutto sulla sua vita sentimentale e professionale.

Dopo un periodo di stop per riprendersi dai giorni passati dentro il loft di Cinecittà, il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista a Whoopsee.it, spiegando come la coppia negli ultimi tempi sembra interessata a convolare a nozze. “Ci sto pensando, ti dico la verità. Sono una persona molto riflessiva in questo momento e secondo me ci vogliono delle basi. Noi ci stiamo pensando spesso, ma abbiamo prima voglia di avere una base solida”, ha detto l’ex gieffino.

L’ex gieffino pensa alle nozze ma frena: il motivo

Intervistato dal portale web Whoopsee.it, Andrea Zelletta, al momento impegnato con il suo nuovo disco, ha parlato molto delle possibili nozze con la compagna Natalia Paragoni. Ma non solo, infatti, l’ex gieffino non esclude la possibilità di diventare genitori in un futuro prossimo.

E a proposito di bambini, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una considerazione abbastanza importante circa il suo futuro con la donna che ama, dicendo che gli piacerebbe tanto l’idea di vederli formati in una certa maniera. In che senso? “Ho questo desiderio, quando diventerei genitore vorrei mandare i miei figli ad una scuola americana, per dare loro l’opportunità di conoscere due lingue che è fondamentale”, ha asserito il ragazzo pugliese.

Andrea Zelletta critica Natalia Paragoni per le discussioni futili

Nel corso della lunga intervista Andrea Zelletta ha parlato a lungo del suo rapporto con Natalia Paragoni, dicendo che la loro storia d’amore va bene e senza alcun intoppo nonostante la loro lontananza per quasi sei mesi.

Tuttavia, l’ex tornista di Uomini e Donne ha fatto sapere che spesso la ragazza crea delle discussioni di cui lui ne farebbe a meno. “Chi crea la discussione è sempre Natalia, è una peperina, deve trovare sempre il pelo nell’uovo”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Arriverà la replica ad parte della diretta interessata? Staremo a vedere.