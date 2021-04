Tommaso Zorzi e il rapporto speciale con Alba Parietti: “Siamo due pettegole”

Tommaso Zorzi e Alba Parietti ospiti al Maurizio Costanzo Show

Mercoledì scorso, in seconda serata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show che tra l’altro ha riscosso ancora una volta un grande successo di pubblico. Una delle protagoniste della serata è stata Alba Parietti dove ha ritrovato Tommaso Zorzi, ormai ospito fisso dello storico talk show Mediaset. La soubrette piemontese ha confessato che in queste settimane con il rampollo meneghino si è instaurato un bellissimo rapporto basato sulla complicità.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi 15, infatti ha affermato che lui e la madre di Francesco Oppini si sentono al telefono almeno una volta al giorno. “Io e lei siamo due pettegole uniche… Noi Maurizio passiamo pomeriggi interi a spettegolare…”, ha precisato il 26enne. Poi quest’ultimo ha aggiunto anche: “Maurizio devi capire che ormai io e Alba abbiamo una tale affinità che riduciamo tutti i nostri discorsi e nessun altro tranne noi capisce quello che diciamo…”.

Il rapporto speciale tra i due

A quel punto è intervenuto il padrone di casa Maurizio Costanzo chiedendo a Tommaso Zorzi e Alba Parietti se anche Francesco Oppini partecipa alle loro telefonate. Dopo taòe domanda ha preso la parola la soubrette piemontese dicendo che il figlio non capisce il loro modo di comunicare: “Bisogna essere allenati…”.

A proposito del rapporto che ha con il consanguineo, l’opinionista di Barbara d’Urso ha precisato: “Mi somiglia più di quanto lui vorrebbe. Lui detesta il mio carattere perché ci si riconosce. Quando mostro la mia parte ansiosa e fragile non lo sopporta, accadeva lo stesso a me con mio padre. Anch’io quando ho visto debole mio padre, che era la mia forza, non lo sopportavo”. Non contenta, l’ospite del Maurizio Costanzo Show ha aggiunto: “Abbiamo vent’anni di differenza, sono veramente pochi. Io però non ho fatto la madre amica, non penso sia un ruolo adeguato. Ho fatto il genitore”.

Alba Parietti contro gli haters che la criticano per i presunti ritocchi estetici

Successivamente, Alba Parietti ha scherzato sulle tantissime critiche che riceve spesso sui social da parte dei leoni da tastiera riguardo i presunti interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta negli anni.

“Al mare alle mamme dico di non preoccuparsi se si vede qualcosa, tanto è tutto finto come nei film horror, e quando sono in acqua dico che sono biodegradabile. Insomma me le dico da sola le cosa, prima che lo facciano gli altri. Anticipo i detrattori”, ha detto la donna al Maurizio Costanzo Show. Al termine della puntata, Tommaso Zorzi e la madre di Francesco Oppini hanno interpretato in coppia il brano di Fabrizio De Andrè, Il Pescatore.