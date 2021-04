Uomini e Donne, anticipazioni del 23 aprile: delusioni e discussioni in studio

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Nella puntata di giovedì il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere la seconda parte della discussione del cavaliere Luca con le sue dame. Una conversazione molto forte dove è intervenuta più volte la padrona di casa perché non riusciva a capire il comportamento dell’uomo.

Subito dopo è stato il turno di Massimiliano Mollicone e del ritorno della sua corteggiatrice Eugenia. Lei gli ha presentato tutta la sua famiglia e alla fine la corteggiatrice ha chiesto di spegnere le telecamere dove si sono scambiato un bacio a stampo. Ovviamente questo non ha fatto piacere all’altra sua spasimante. Cosa vedremo più tardi alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset? Ricordiamo che gli spoiler sono forniti in rete dal blog Il Vicolo delle News.

Trono classico: il percorso si Giacomo e Samantha

Oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. A quanto pare, stando agli spoiler forniti in rete dopo la parentesi del Trono over si parlerà di nuovo degli altri due tronisti. Si tratta di Giacomo e della collega Samantha.

La padrona di casa Maria De Filippi chiederà alla regia di mandare in onda prima le esterne del tronista con le sue corteggiatrici rimaste in studio e successivamente anche quelle della ragazza curvy. Ovviamente non mancheranno le discussioni, soprattutto da parte di quest’ultima visto il suo carattere abbastanza forte. Cos’altro accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma?

Trono over: cosa accadrà ai cavalieri e alle dame

Gli spoiler dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, svelano anche che la conduttrice Maria De Filippi dopo aver parlato del Trono classico passerà nuovamente alle storie del parterre senior.

Il pubblico di Canale 5 qualche giorno fa avrà notato la presenza di volti nuovi all’over, quindi più tardi si parlerà anche delle loro prime conoscenze con i veterani del dating show Mediaset. Anche in questo caso non mancheranno le discussioni e gli animi si surriscalderanno, anche da parte degli opinionisti Tina Cipollari e il collega Gianni Sperti. Dopo questo appuntamento il programma tornerà lunedì prossimo alla stessa ora.