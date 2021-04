“Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi ha preso un pacco di soldi”: ora il suo futuro è a Mediaset, i dettagli

La professionista cuneese è in quarantena

Una settimana fa Elisa Isoardi si è ritirata da L’Isola dei Famosi 2021 a causa del problema all’occhio. Una circostanza che ha creato un velo di mistero visto le notizie che circolano in rete. Infatti, sul web gira voce che l’ex conduttrice de La prova del cuoco abbia precedentemente firmato per otto puntate, quindi l’infortunio sarebbe solo una scusa.

Ovviamente si tratta solo di un’ipotesi che non ha nessun fondamento. Nel frattempo, la professionista cuneese è tornata in Italia dove sta facendo le due settimane di quarantena prima di tornare nello studio di Cologno Monzese ed essere accolta da Ilary Blasi. (Continua dopo la foto)

Il futuro della Isoardi è a Mediaset?

Questa settimana Elisa Isoardi ha conquistato la copertina del magazine Oggi ed il portale Dagospia ha scritto: “Ha preso un pacco di soldi per svacanzare a L’Isola dei Famosi, la Isoardi torna e frigna vincendo lo sti c*zzi del giorno”. Stando ai rumors circolate le scorse settimane, pare che la donna per partecipare al reality show di Canale 5 avrebbe firmato un contratto da circa 15 mila euro a settimana. Dunque, essendo rimasta in Honduras solo un mese, il compenso finale sarebbe di circa 60 mila euro.

Nel magazine Oggi la professionista ha confessato: “È stata durissima, sì. Ho fatto il mio percorso all’Isola dei Famosi liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose. La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento”. L’ex naufraga potrebbe conduttrice di Mattino 5 Weekend, oppure potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso a Domenica Live oppure quello di Federica Panicucci a Mattino 5. Ovviamente si tratta solo di ipotesi e nulla di più.

Giallo sull’uscita di Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi 15

Quella di Elisa Isoardi è stata un’uscita che ha spiazzato tutto il pubblico de L’Isola dei Famosi 2021. Ma da qualche giorno questa decisione si è tinta di giallo perché, stando a quanto riportato da Candela per Dagospia, sembra che la piemontese avesse firmato un contratto a scadenza.

“Elisa Isoardi ha lasciato in anticipo L’Isola dei Famosi dopo l’infortunio a un occhio. Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: “Ha firmato per otto puntate”. Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”, si legge sul portale di D’Agostino