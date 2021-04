Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli umilia Vera Gemma: “Sei talmente piccolo, vuota e bugiarda”

Roberto Ciufoli sbotta contro Vera Gemma

Nelle ultime ore non si placano le polemiche a Playa Reunion. Infatti, in spiaggia c’è stata una nuova discussione a causa di Vera Gemma. Quest’ultima ha provato a dare il suo contributo al gruppo ma è finita per irritare Roberto Ciufoli. La lite è nata perché la fidanzata di Jedà ha svegliato Gilles Rocca per il turno del fuoco, disobbedendo alle indicazioni che aveva dato l’ex protagonista della Premiata Ditta.

A quel punto la donna ha negato che l’attore le abbia raccomandato di svegliare il naufrago romano e, non trovando un punto d’incontro c’è stata l’ennesima aggressione verbale. Ciufoli è più che certo che lo scopo della figlia di Giuliano Gemma sia proprio quello di rompere le uova nel paniere e quindi trovare occasioni per fare discussione: “È il giochetto che fai. Sei talmente piccola…completamente vuota e bugiarda”.

L’attore non sopporta più la collega romana a Play Reunion

A L’Isola dei Famosi 2021 Roberto Ciufoli è sbottato contro Vera Gemma. L’attore non riesce più a tollerare il comportamento della donna, soprattutto da quando è tornata a fare parte del gruppo dopo l’esilio in Playa Esperanza. Tra i due naufraghi c’è stata una forte discussione ma una frase in particolare della concorrente romana ha fatto saltare i nervi al compagno d’avventura.

“Non mi fido di te”, ha detto Vera rivolgendosi al collega. Quest’ultimo si è sempre ritenuto un uomo leale e non si dà pace per le frasi di Vera. Lei invece, si è sentita ferita dalle accuse rivoltegli dal professionista, e sfogandosi in un confessionale ha detto: “Io sto male oggi. Non merito di essere chiamata zero e nullità da una persona che non mi conosce. Io non mi sarei mai permessa di dire questo a lui”.

Fariba Tehrani prende le difese di Vera Gemma

A L’Isola dei Famosi 15 è andata in scena l’ennesima lite. Stavolta i protagonisti sono Roberto Ciufoli e Vera Gemma. Tra i due naufraghi del reality show di canale 5 è intervenuta anche Fariba Tehrani, che negli ultimi giorni è stata presa di mira da altri concorrenti.

La madre di Giulia Salemi, che in questi giorni ha fatto infuriare il cromatologo Ubaldo Lanzo, ha negato che il leader le abbia informate in merito al turno di guardia per il fuoco, Di conseguenza, la donna ha confermato i dubbi di Roberto Ciufoli, che in un confessionale è sbottato così: “Vogliono mettere zizzania”.