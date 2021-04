Enock Barwuah torna ad infierire contro Alda D’Eusanio: “Non la perdono, c’era un precedente ”

Enock Barwuah non vuole perdonare Alda D’Eusanio

L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Enock Barwuah recentemente ha rilasciato una lunga intervista al blog Conoscere, diretto da Michele Belfiore. Il fratello di Mario Balotelli a distanza di quasi due mesi è tornato a parlare delle varie squalifiche che ci sono state nel reality show di Canale 5.

L’ex gieffino, dopo aver parlato di Fausto Leali ha detto la sua anche sulle battute infelici fatte da Alda D’Eusanio all’interno della casa più spiata d’Italia, e che le sono costate l’espulsione diretta. Il ragazzo ha manifestato per l’ennesima volta il proprio disappunto dicendo: “Non la perdono”.

L’ex gieffino torna sulla squalifica della 70enne

Anche se la casa del Grande Fratello Vip 5 è stata chiusa da quasi due mesi, in queste settimane si continua a parlare molto di alcuni inquilini che vi hanno vissuto. Intervistato dal portale web Conoscere, l’ex gieffino Enock Barwuah ha detto la sua su un tema molto delicato: il razzismo: “Sicuramente non amo sia nella vita privata che in televisione vengano usati dei termini sbagliati. Mi arrabbio quando succedono queste cose. Se io ero uno che bestemmiava prima o poi l’avrei fatto al GF Vip. Quello che sei nella vita privata lo sei anche nei reality”, ha affermato il fratello di Mario Balotelli.

Subito dopo quest’ultimo si è espresso anche si è espresso sulla squalifica di Fausto Leali: “Ho visto le sue intenzioni, non erano per offendermi, mi è anche dispiaciuto perché prima ho conosciuto l’uomo. Che poi hanno scelto di punirlo quella era una cosa che doveva servire a non ripetersi”. Mentre su Alda D’Eusanio il ragazzo ha asserito: “Già c’era un precedente e lei non doveva”.

Enock Barwuah critica Alda D’Eusanio

Intervistato dal blog Conoscere, Enock Barwuah ha continuato a criticare il comportamento di Alda D’Eusanio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e sul termine razzista usato in quel contesto. “Se l’ha detto vuol dire che a casa sua è abituata a usare quel termine lì”, ha detto l’ex gieffino.

In conclusione quest’ultimo ha confessato ha confessato in che maniera reagiva prima alle offese razziste: “Diciamo che io all’inizio non la prendevo bene. Adesso invece cerco di farmi scivolare e ci passo sopra, non sto lì a dar modo a questa gente qua, perché pensano di toccarti e se reagisci ottengono quello che vogliono”.