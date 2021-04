Uomini e Donne spoiler oggi: Samantha vicina a un corteggiatore, Giacomo non convinto

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 23 aprile, rivelano che l’attenzione si sposterà un po’ di più sui tronisti Giacomo e Samantha. Nella puntata di ieri, infatti, si è parlato molto di Massimiliano, il quale ha deciso di andare a riprendere Eugenia.

Tra i due ci sono stati anche dei baci passionali, che hanno spento completamente i dubbi che lei nutriva nei confronti del tronista. Ad ogni modo, quest’oggi vedremo cosa è successo agli altri due giovani e ad alcuni esponenti del trono over.

Spoiler puntata di oggi: come procede per Samantha

In merito alla puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, gli spoiler riguardano soprattutto Giacomo e Samantha. Di Massimiliano, infatti, si è ampiamente discusso nella messa in onda di ieri. Il ragazzo ha scelto di continuare la conoscenza di Eugenia, malgrado i dubbi che lei ha palesato. Tra i due sono scattati dei baci che hanno fatto infuriare le altre due corteggiatrici. Le dame, infatti, lo hanno accusato di avere le idee decisamente poco chiare. Quest’oggi, dunque, vedremo cosa sta accedendo ai troni degli altri due ragazzi.

Per quanto riguarda Samantha, la tronista si sta avvicinando molto ai suoi corteggiatori. Sia con Bohdan che con Alessio si è creata una sintonia molto forte. Nella putata odierna, però, vedremo con quale dei due la ragazza si è lasciata andare maggiormente. In studio, dunque, verranno mostrate le sue esterne e si aprirà un dibattito alquanto intenso tra i tre protagonisti.

Novità su Giacomo e altri esponenti di Uomini e Donne

In merito al trono di Giacomo, invece, il ragazzo sembrerà davvero molto confuso. Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, rivelano che il giovane si troverà molto bene in esterna sia con Martina sia con Carolina. Questo, però, farà nascere dei malumori nelle due corteggiatrici, le quali cominceranno a mettere in dubbio il loro percorso. Al trono over, invece, nelle precedenti messe in onda si è ampiamente parlato di Luca, il cavaliere più discusso di questa edizione.

Ad ogni modo, a stare al suo passo dal punto di vista delle critiche c’è, sicuramente, Armando. Quest’ultimo, infatti, sta conoscendo una nuova dama venuta per corteggiarlo e scopriremo, dunque, come stiano procedendo le cose tra loro. Nel corso della puntata, poi, non mancheranno le continue frecciatine di Tina che, anche se da lontano, non potrà fare a meno di punzecchiare la sua acerrima nemica Gemma Galgani.