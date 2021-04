Isola dei Famosi: Andrea Cerioli svela quanti kg è ingrassato nell’ultimo anno

Andrea Cerioli soffre la fame a L’Isola dei Famosi 15

Senza ombra di dubbio, oltre a Gilles Rocca anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli soffre la fame a L’Isola dei Famosi 15. Infatti, durante la messa inonda dell’undicesima puntata la conduttrice Ilary Blasi lo ha un po’ stuzzicato. In che modo? In pratica la moglie di Francesco Totti ha sottolineato come dalla fame abbia mangiato le bucce di patata arrosto anche di Angela Melillo, oltre che alle sue.

“Mi sei caduto sulle bucce di patata, Andrea”, ha ironizzato la padrona di casa. A quel punto il fidanzato di Arianna Cirrincione ha ammesso di soffrire molto la mancanza di cibo e che nell’ultimo anno, causa lockdown, è ingrassato la bellezza di dieci chilogrammi.

Il naufrago rivela di aver preso 10 kg durante la quarantena

Parlando con la conduttrice Ilary Blasi nell’undicesimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli riguardo la mancanza di cibo ha detto: “Ilary io ho fame, la fame l’accuso, a me un cucchiaio di riso al giorno non fa nulla. Cosa vorrei ora? Beh, un panino. Anche gli altri soffrono, è vero, ma chi è 60 kg alla fine mangia come a casa, io sono arrivato a L’Isola dei Famosi dopo un anno di quarantena che avevo preso 10 kg, sono arrivato qua che avevo uno stomaco di queste dimensioni, per me è dura”.

Poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere a tutti che lui a casa sua mangia tanto. Essendo bolognese è uno di buona forchetta. Il suo cambiamento fisico lo avevano notato quando l’ex gieffino è sbarcato in Honduras tre settimane fa.

Il cambiamento fisico si Andrea Cerioli

Anche la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, attraverso il suo canale Instagram ha commentato il cambiamento fisico di Andrea Cerioli dicendo che al giorno d’oggi le stupisce che se un uomo mette un po’ di pancetta debba essere condannato.

“Credo che le persone vadano giudicate in base ad altre cose. Detto questo adesso vi dico tutto. Le fotografie di cui si parla non sono ritoccate, piuttosto sono vecchie. Sono immagini che risalgono a più di un anno fa, molto prima della quarantena. E diciamoci la verità, che oltre alle palestre chiuse ne abbiamo tutti approfittato per mangiare. Non ci trovo assolutamente nulla di così strano. Lui sapeva di andare a L’Isola e si è detto ‘mi tengo un po’ di grassino che poi mi salva”, ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.