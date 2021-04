Isola, Daniela Martani sbotta in studio: “Io contro il clan, hanno fatto di tutto per farmi uscire” (VIDEO)

Daniela Martani arriva nello studio de L’Isola dei Famosi 2021

Dopo due settimane di quarantena post Honduras, finalmente giovedì sera Daniela Martani ha fatto il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi 2021. Durante la discesa delle scale, però, l’ex naufraga a causa dei tacchi alti ha rischiato seriamente di cadere, per questo motivo ha deciso di tenersi al poggia mani per arrivare incolume nell’arena dello studio.

Durante il suo botta e risposta con la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti, l’ex gieffina è apparsa molto decisa e ha fatto nomi e cognomi dei concorrenti che l’hanno delusa, e tradita. (Continua dopo il video)

L’ex naufraga fa i nomi del clan

Una volta arrivata alla sua postazione nello studio de L’Isola dei Famosi 2021, Daniela Martani è stata un fiume in piena. “Hanno fatto di tutto per farmi uscire, ero io contro il clan, sapevano che fuori non avrei avuto possibilità”, ha affermato l’ex naufraga riferendosi al televoto dal quale si immaginava non sarebbe risultata vincitrice.

A quel punto la padrona di casa, Ilary Blasi, ha espressamente chiesto alla donna i nomi dei componenti del cosiddetto clan. La diretta interessata non si è tirata indietro dicendo: “Gilles, Francesca, Valentina e Awed. Gilles è l’intoccabile, nonostante sia andato anche contro Francesca non è mai nominato, anche Francesca lo giustifica e lei non prende mai le difese delle donne, nonostante abbia avuto discussioni con Gilles”.

Daniela Martani pentita di aver lasciato l’Honduras

Immediatamente dopo la conduttrice Ilary Blasi ha fatto la seguente domanda a Daniela Martani: “Chi ti ha ferito di più? Chi non perdonerai?”. A quel punto l’ex hostess dell’Alitalia ha risposto così: “Perdonare, perdono tutti però non mi piacciano Gilles, Francesca e Andrea perché è un lamentoso, iracondo e non mi piace per niente”. Per la vegana Per è stata una grande esperienza, infatti ha cercato di mitigare dei suoi lati de carattere.

“Io scatto, non medito le risposte da dare, e invece ho cercato di essere più zen sull’isola, spero di aver dato un’idea diversa al pubblico. Perché sono conosciuta soprattutto per questo. Forse come Vera ho subito il mio momento negativo, sarei potuta rimanere. Io ho mangiato meno rispetto agli altri, anche questo ha contribuito”, ha concluso la donna dicendo di essersi pentita di aver lasciato l’Isola dei Famosi 15.