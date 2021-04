Isola dei Famosi: arriva la naufraga che aprirà i “cocchi con le natiche” (FOTO)

Quattro nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi 15

Da giorni sui canali social ufficiali de L’Isola dei Famosi, ma anche siti e giornali hanno annunciato l’arrivo di nuovi naufraghi in Honduras. In attesa di vedere Ignazio Moser che è rimasto bloccato a causa di un ritardo del volo, nell’undicesima puntata il pubblico di Canale 5 hanno assistito allo sbarco di quattro concorrenti (tre donne e un uomo).

Quest’ultimi avranno uno scopo ben preciso, ovvero quello di mettere alla prova gli equilibri, precari, che si sono creati tra gli isolani in questi primi 40 giorni di avventura.

La confessione colorita di Manuela Ferrera

Fin dalla clip di presentazione i quattro nuovi naufraghi, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante e Emanuela Tittocchia, si sono presentati con le loro personalità. Ma una concorrente in particolare ha attirato l’attenzione della conduttrice Ilary Blasi, ma anche degli opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Infatti, per rendere la loro avventura ancora più indimenticabile, la casa di produzione ha deciso di dare ad ognuno di loro un soprannome: la Spaccacocchi, la Capatosta, il Grezzo e la Ruspa.

E proprio la prima, ossia l’ex Meteorina Ferrera, durante la sua presentazione ha fatto sapere di essere pronta a aprire i cocchi pure con le natiche. Ovviamente questa sua confessione ha incuriosito parecchio la Zanicchi. Infatti, l’opinionista ha commentato la dichiarazione della ragazza con: “Chissà con le tette che farà”, facendo intendere al décolleté prosperoso della new entry. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana✈️💫 (@trashtvstellare)

Chi è Manuela Ferrera?

Per chi non lo sapesse, Manuela Ferrera è una modella e opinionista dei salotti televisivi. Anni fa è stata una delle meteorine al Tg4, inoltre era una presenza fissa di Tiki Taka e ha realizzato un calendario senza veli per For Men. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 15 avrebbe avuto un flirt con l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo. Ma anche una relazione con Gonzalo Higuain.

Recentemente la soubrette ha confessato di aver avuto delle avance da Paolo Brosio: rivelazione che ha fatto arrabbiare parecchio Marialaura De Vitis, la fidanzata 22enne del noto giornalista toscano.