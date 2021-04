Stefania Orlando stronca Gilles Rocca all’Isola dei Famosi: “Leader? Ci crede solo lui”

Stefania Orlando non considera Gilles Rocca un leader

Nella nuova puntata di Casa Chi è intervenuta Stefania Orlando, reduce dalla sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. la conduttrice ha espresso il suo giudizio su L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e tra i quali c’è il suo caro amico Tommaso Zorzi come opinionista.

Uno degli argomenti toccati dalla moglie di Simone Gianlorenzi è Gilles Rocca, uno dei naufraghi più forti che sembra essere leader del gruppo. L’ex gieffina, proprio sul vincitore di Ballando con le Stelle nel ruolo di leader, ha dato una risposta abbastanza pungente: “Gilles leader ci crede solo lui, non ci credono gli altri ecco“.

L’ex gieffina e le dolci parole per Tommaso Zorzi

Intervenuta a Casa Chi, il conduttore del format web ha chiesto alla sua ospite Stefania Orlando un parere su Tommaso Zorzi, suo caro amico, vincitore del GF Vip 5, conduttore de Il Punto Z e opinionista de L’Isola dei Famosi 2021. Come era prevedibile, l’ex conduttrice Rai ha speso delle parole al miele per il rampollo meneghino con il quale ha condiviso quasi sei mesi della sua vita con lui.

“Secondo me noi dobbiamo ancora vedere il Tommy che uscirà fuori, e io per quanto mi riguarda lo vedrei bene in una seconda serata. Conduttore di uno show tagliato su misura per lui”, ha riferito la moglie di Simone Gianlorenzi sull’influencer. Immediatamente dopo l’ex gieffina ha detto che quest’ultimo ha acquisito maggiore sicurezza nelle vesti di opinionista nel reality show di Ilary Blasi.

Stefania Orlando apprezza Fariba Tehrani

Sempre a Casa Chi, oltre di Gilles Rocca e il suo amico Tommaso Zorzi, l’ex gieffina Stefania Orlando ha espresso un suo personale giudizio su un’altra naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Si tratta di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi.

La conduttrice si è detta vicina alla donna persiana, apprezzando tantissimo il suo temperamento e il suo carattere mite. “Riesce a mantenere la sua gentilezza nonostante in qualche modo venga maltrattata. Ho visto persone tipo Valentina Persia dirle ‘stai zitta’ e le fanno un po’ il verso. La prendono in giro”, ha concluso l’interprete del brano ‘Babilonia’.