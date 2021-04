Oroscopo del 24 aprile 2021: cautela sul lavoro per alcuni segni, novità per altri

L’oroscopo del giorno 24 aprile 2021 denota una giornata molto interessante per Toro, specie per quanto riguarda la sfera emotiva. Dal punto di vista professionale, invece, ci saranno novità per alcuni segni, mente altri farebbero bene ad essere cauti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni astrali della giornata di oggi vi esortano a non essere troppo polemici. Se avete a che fare con i segni di fuoco potrebbero nascere delle divergenze. In campo professionale è bene mantenere l’autocontrollo, potrebbero esserci delle provocazioni.

Toro. L’amore procede senza troppi intoppi. Se siete single, invece, potreste fare un po’ di fatica nel relazionarvi con le nuove conoscenze. In campo lavorativo siete propositivi e pieni di inventiva. Meglio non dare troppa confidenza alle persone che fanno troppe smancerie.

Gemelli. L’oroscopo del 24 aprile 2021 denota una giornata all’insegna delle novità. Ci sono delle cose in sospeso in campo professionale che sarebbe opportuno rivedere. In amore è un periodo un po’ complesso. Da un lato siete pieni di voglia di cimentarci in nuovo conoscenze, ma dall’altro farete fatica a fidarvi

Cancro. Se state aspettando delle conferme in amore, esse potrebbero arrivare prima di quanto immaginiate. Non fatevi strane illusioni sui rapporti appena cominciati. Sul lavoro ci sono delle novità, ma siate audaci e cimentatevi in nuove esperienze.

Leone. Buon momento per cominciare nuovi progetti. In amore siete un po’ distratti, pertanto, il partner potrebbe risentirsi. Per quanto riguarda la fortuna, invece, il periodo è prospero, quindi, è favorito l’ingresso di denaro, ma non fate scelte azzardate.

Vergine. In amore cercate di essere un po’ più conrensivi e meno petulanti. Le relazioni stabili potrebbero risentire un po’ del peso della monotonia e della routine. Cercate di inventare qualcosa di interessante per ravvivare la fiamma. Attenti ai ritorni dal passato.

Previsioni 24 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dal punto di vista professionale ci sono dei risvolti interessanti. Meglio non esporsi troppo. In certi casi è opportuno navigare sott’acqua per riuscire ad ottenere dei risultati. Non fidatevi di troppe persone. In amore, invece, è opportuno risolvere delle questioni in sospeso.

Scorpione. L’oroscopo del 24 aprile vi esorta a non rischiare troppo in campo professionale. Meglio non cambiare la strada vecchia per quella nuova perché potreste trovarvi ad affrontare delle situazioni inattese che genererebbero turbamento. In amore, invece andate avanti per la vostra strada e non curatevi dei pareri altrui.

Sagittario. Il lavoro vi tiene molto impegnati e questo potrebbe generare qualche turbamento. In amore. Non dovete trascurare i vostri affetti altrimenti potrebbero sorgere delle scoccianti polemiche. Cercate di trovare il giusto equilibrio tra il dovere ed il piacere.

Capricorno. Buoni propositi in campo professionale. Alcune situazioni si stanno sbloccando, pertanto, questo è il momento di insistere. Non siate troppo puntigliosi e polemici. Sul lavoro novità in arrivo per i single. Le coppie, invece, vivranno un periodo in pot piatto.

Acquario. I nati sotto questo segno hanno una certa propensione a voler controllare il futuro e organizzare al meglio la propria vita. Talvolta, però, questo non è possibile e questo vi crea qualche disagio. Non lasciate nulla al caso per quanto riguarda il lavoro. Meglio essere attenti

Pesci. Meglio non rischiare sul lavoro. Se siete incerti su di un nuovo progetto, fatevi consigliare da una persona cara. In amore, invece, cercate di essere più spigliati e intraprendenti. Risvolti interessanti anche per quanto riguarda la fortuna.