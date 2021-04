Il Paradiso delle signore anticipazioni 27 aprile: sorpresa per Marta, Giuseppe confessa

Le anticipazioni della puntata del Paradiso delle signore che andrà in onda martedì 27 aprile 2021 rivelano che Giuseppe si troverà con le spalle al muro a causa di suo figlio Salvatore. Per quanto riguarda Marta, invece, la ragazza riceverà una sorpresa inaspettata da parte di Dante.

Al grande magazzino, intanto, ci sarà grosso fermento per l’organizzazione e la pianificazione della nuova collezione che verrà portata in America. Vittorio, dal canto suo, sarà sempre più propenso ad occuparsi dei figli di Beatrice, specie con Serena ci sarà un momento molto toccante.

Sorpresa per Marta al Paradiso delle signore

La puntata del 27 aprile del Paradiso delle signore comincerà con una sorpresa inaspettata per Marta. La giovane riceverà un regalo da parte di Dante, il quale non avrà nesuna intenzione di arrestare il suo corteggiamento spudorato nei suoi confronti. La situazione con Vittorio, intanto, sarà sempre più complessa. I due proprio non riusciranno a trovare un punto d’incontro dopo tutto quello che è accaduto nella loro vita. Su di un altro versante, invece, vedremo che Salvatore metterà alle strette suo padre.

Il giovane gli chiederà cosa nasconda e per quale ragione non ha intenzione di restituirgli i soldi che gli ha prestato. Il signor Amato, quindi, non riuscendo più a mantenere il segreto gli rivelerà tutto sui suoi affari loschi. Il figlio, naturalmente, rimarrà molto male.

Anticipazioni 27 aprile: Vittorio vicino a Serena

Cosimo, invece, deciderà di accompagnare sua moglie Gabriella al grande evento che prevede la sua premiazione. Il suo stato d’animo, però, sarà estremamente compromesso a causa di tutto quello che è accaduto con Umberto. Ludovica verrà coinvolta da Marta e Federico per prendere parte alla collezione del marchio del Paradiso in America. Dante continuerà a ronzare attorno a Marta. Nella puntata del 27 aprile del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che il giovane lascerà la donna senza parole. Il rapporto tra Marta e Vittorio si comprometterà ulteriormente quando Conti si mostrerà molto vicino ai figli di Beatrice.

Serena, infatti, avrà delle serie difficoltà con la recita scolastica. Suo zio sarà estremamente premuroso nei suoi confronti, al punto da colpire parecchio anche Beatrice. La donna resterà sempre più colpita dai modi di fare di suo cognato. Lo stesso non potrà dirsi per Marta che, invece, assistendo a queste scene, si renderà sempre più conto di non poter donare a Vittorio la famiglia che lui vorrebbe.