Fariba Tehrani vittima di un complotto a L’Isola dei Famosi? La segnalazione dell’amico di Giulia Salemi (FOTO)

Fariba Tehrani vittima di un complotto? L’ipotesi

Giovedì sera su Canale 5 è andato in onda l’11esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15. Anche in questa occasione Vera Gemma e Fariba Tehrani sono finiti ancora una volta al televoto perché nominate in maggioranza dagli altri naufraghi. Circostanza che ha fatto storcere il naso ai fan delle due donne, ma in particolare a Giulia Salemi, figlia della seconda. Un amico dell’ex gieffina, infatti, attraverso il suo profilo Twitter ha fatto una segnalazione su un presunto complotto nei confronti della persiana.

A quanto pare, questa persona ha fatto notare come tutti i concorrenti del reality show che hanno nominato la donna hanno lasciato l’auricolare sulla foto della Tehrani per far capire chi ha votato quello prima. Effettivamente non l’unico ad accorgersi di questo fatto. Infatti, giorni prima sui vari social network era stata portata alla luce questa storia.

La segnalazione su Fariba Tehrani

In pratica, l’amico di Giulia Salemi, dopo aver postato su Twitter la segnalazione citata prima su un possibile complotto ai danni di Fariba Tehrani, ha fatto notare un altro retroscena a riguardo. Il ragazzo ha fatto sapere che tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 che giovedì sera hanno votato la donna persiana alla conduttrice Ilary Blasi hanno dato delle ragioni senza alcun senso logico.

“Tra l’altro l’hanno votata tutti con motivazioni assurde, non so se ci avete fatto caso…”, ha scritto l’utente sul social. Subito dopo, l’amico dell’influencer ha anche condiviso sul suo account Twitter delle clip nelle quali ha dato dimostrazione sulla vicenda dell’auricolare. (Continua dopo il post)

Ho notato che tra di loro si lasciano gli auricolari sulla foto di Fariba… giusto per far capire chi ha votato quello prima! Tra l’altro tutti con motivazioni assurde, non so se ci avete fatto caso… #isola — Matteo Evandro Manzini (@ipertao) April 22, 2021

Vera gemma potrebbe lasciare L’Isola dei Famosi 2021

Chi ha seguito l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto modo di vedere che Vera Gemma e Fariba Tehrani sono per l’ennesima volta in nomination. In questo caso, però, rispetto al passato chi perderà al televoto tornerà in Italia per sempre. A riferire questa informazione è stata la padrona di casa sul finire del programma.

Chi andrà via? Stando a dei sondaggi che circolano in rete e sui social, a rischiare di più l’eliminazione dal reality show di Canale 5 sembra essere l’attrice romana, la quale non è mai riuscita a far breccia nei cuore del pubblico e dei naufraghi.