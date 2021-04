Isola dei Famosi, Iva Zanicchi contro i naufraghi: “Non valgono una cippa”. La produzione interviene

Iva Zanicchi critica gli attuali concorrenti dell’Isola 15

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, oltre alla nuova conduttrice Ilary Blasi si avvale di altre tre figure. Stiamo parlando degli opinionisti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. E proprio quest’ultima è una senza peli sulla lingua, che dice a chiare lettere ciò che pensa sui naufraghi.

In una recente intervista a Casa Chi, l’Aquila di Ligonchio senza giri di parole ha detto: “I naufraghi non valgono una cippa“. Questo il suo commento sui concorrenti che al momento si trovano in Honduras ha spiazzato tutti gli utenti del format diretto da Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto la nota cantante.

Ascolti bassi per l’attuale edizione del reality show di Ilary Blasi

A dare ragione a Iva Zanicchi sono gli ascolti decisamente bassi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, dopo una partenza sprint che ha segnato quasi il 22% di share, il reality show di Canale 5 fatica contro la concorrenza, fermandosi intorno al 17%. In particolare nella serata di giovedì che per questioni di concomitanza con il programma Supervivientes in Spagna va in onda in differita. Scelta che sta pagando le conseguenze.

L’opinionista emiliana a Casa Chi ha insistito anche sulle poche dinamiche tra gli attuali concorrenti. “Questi qui dell’Isola, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino“, ha fatto sapere l’80enne.

La produzione de L’Isola dei Famosi 15 fa entrare altri 4 naufraghi

Dopo le dichiarazioni di Iva Zanicchi a Casa Chi, pare che la produzione de L’Isola dei Famosi 2021 è intervenuta sul cast. Infatti, nell’undicesima puntata del reality show di Canale 5 in Honduras sono arrivati ben quattro nuovi naufraghi. Stiamo parlando di Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.

Mentre per i prossimi giorni sembra che arriverà anche Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez che è rimasto bloccato per un ritardo di volo. L’Aquila di Ligonchio nel programma online ha sparato un0altra delle sue: “Ho sentito Cristiano Malgioglio, mi ha detto che vorrebbe andare sull’Isola. Io lo propongo. Vediamo..”. La produzione ascolterà questo appello? Staremo a vedere cosa accadrà.