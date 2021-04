Daniela Martani vuota il sacco: “Quando ero all’Isola l’hanno aggredita…”

Daniela Martani fa una confessione su Instagram

Nelle ultime ore, attraverso delle Stories su Instagram, l’ex naufraga Daniela Martani ha condiviso alcuni filmati facendo una confessione che nessuno si aspettava. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 15 ha svelato che immediatamente dopo il suo arrivo in Honduras per partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, a quanto pare la sua cagnolina è stata aggredita.

“Vi avevo annunciato che vi avrei annunciato cosa fosse successo alla mia cagnolina…Quando ero a L’Isola la mia cagnolina è stata aggredita da un pitbull sul collo…”, ha detto la vegana sul noto social network. Naturalmente nel momento in cui è venuta a conoscenza di questa notizia si è immediatamente preoccupata per le sorti della sua amica a quattro zampe. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La sua cagnolina è stata aggredita mentre lei era in Honduras

Sempre con delle Stories sul suo account Instagram, l’ex gieffina Daniela Martani, dopo aver confessato che la sua cagnolina è stata aggredita da un altro cane, ovvero un pitbull, ha fatto un’altra precisazione. Nello specifico, che ad oggi il suo pelosetto sta molto bene, non nascondendo che le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi.

“Per fortuna sta bene…L’aggressione è avvenuta sopra il collo e non alla giugulare se no purtroppo non l’avrei più vista viva…”, ha fatto sapere l’ex hostess dell’Alitalia. Quest’ultima, inoltre, che giovedì sera in studio ha pesantemente attaccato Andrea Cerioli, ha detto anche che per fortuna sua sorella è intervenuta portando la cagnolina dal veterinario per fargli curare le ferite riportate.

Daniela Martani ringrazia tutti i suoi follower

Ma le confessioni di Daniela Martani su Instagram non sono terminate qui. Infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 ha poi concluso questo suo intervento facendo un’altra confessione. In pratica, se lei avesse saputo dell’aggressione ai danni della sua cagnolina avrebbe immediatamente abbandonato l’Honduras per fare ritorno in Italia.

“Non mi hanno detto nulla perché non volevano allarmarmi e perché sapevano che non sarei rimasta…”, ha detto la vegana convinta. Quest’ultima, inoltre, ha approfittato della situazione per ringraziare tutti coloro che la seguono sui social network per il grandissimo affetto ricevuto dal momento in cui è tornata nel nostra Paese.