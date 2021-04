Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta contro la redazione credendo di non essere ripresa: “Mi avete rotto il ca…” (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 aprile, Tina Cipollari è stata in collegamento webcam ed ha interagito da casa con l’interno dello studio. Ad un certo punto, però, l’attenzione si è spostata su Gemma, e l’opinionista ha cominciato uno dei suoi soliti show.

Nel corso del collegamento, però, la redazione le ha abbassato l’audio dato che stava gridando troppo e creava un disturbo durante la puntata. Quando la donna si è resa conto di questo gesto ha cominciato a sbottare al telefono contro i collaboratori di Maria De Filippi. La dama credeva di non essere ripresa, ma non è stato affatto così.

Tina s’infuria durante il collegamento con Uomini e Donne

La puntata del 23 aprile di Uomini e Donne è stata parecchio movimentata a causa di Tina Cipollari. La messa in onda è cominciata con Gemma Galgani al centro dello studio, la quale ha spiegato come stia procedendo la conoscenza con Roberto. Prima di intavolare l’argomento, però, la conduttrice ha posto l’accento su di un’intervista rilasciata da Tina su Nuovo in cui ha parlato male della sua acerrima nemica torinese. In tale occasione, la Cipollari ha accusato la Galgani di essere un mostro creato da lei stessa.

Maria, allora, ha chiesto all’opinionista di commentare queste dichiarazioni e lei, in men che non si dica, ha perso il controllo. La vamp ha cominciato a gridare e poi ha sbottato contro la redazione. Nello specifico, Tina ha criticato il fatto che gli autori le avessero detto che le avrebbero staccato il collegamento se avesse gridato. Questo vincolo ha fatto perdere le staffe alla protagonista.

La Cipollari contro la redazione

Tina Cipollari, infatti, è andata via dall’inquadratura visibile dallo studio di Uomini e Donne e si è allontanata per fare una telefonata. In tale occasione, la dama credeva di non essere ripresa, pertanto, ha cominciato a scontrarsi con i collaboratori di Maria De Filippi. A quel punto, infatti, tutti i presenti in studio hanno ascoltato le parole dell’opinionista, la quale ha pronunciato della parolacce contro lo staff. Le sue parole hanno generato molta ilarità in studio.

Anche la padrona di casa non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere sapendo, peraltro, con chi stesse parlando la sua opinionista. Nel giro di poco tempo, suo web si sono distinti moltissimi commenti di persone che hanno commentato l’accaduto dipingendolo come un momento altamente trash.