Anticipazioni Uomini e Donne lunedì: nuovi scontri e Samantha al centro dell’attenzione

Dopo aver ampiamente parlato di alcuni membri del trono over e di Giacomo e Massimiliano del trono classico, le anticipazioni di lunedì di Uomini e Donne ci svelano che si parlerà di Samantha. La tronista è stata messa in secondo piano nelle ultime messe in onda, pertanto, il 26 aprile si parlerà parecchio di lei.

Ad ogni modo, l’attenzione si sposterà anche su alcuni membri del trono over del talk show pomeridiano. Vediamo, dunque, in modo un po’ più dettagliato che cosa andrà in onda nella data in questione.

Anticipazioni lunedì: Samantha a centro studio

Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiederà a Samantha di sedersi a centro studio. La protagonista sarà chiamata a commentare le ultime esterne fatte con i suoi due corteggiatori Alessio e Bohdan. Nelle precedenti puntate abbiamo visto che Giacomo è parecchio confuso in quanto si trova in bilico tra Martina e Carolina. Il ragazzo sembra trovarsi molto bene con entrambe e questo sta generando un po’ di turbamenti.

Massimiliano, invece, ha richiamato Eugenia e le ha anche dato dei baci molto passionali. Il suo comportamento, chiaramente, ha creato dei malumori nelle altre due corteggiatrici. Clima abbastanza incerto anche per Samantha. Nella puntata in questione, infatti, vedremo che saranno mostrate le esterne fatte con entrambi i ragazzi. Con ciascuno di loro la tronista ha creato una certa sintonia e un feeling.

Nuove liti a Uomini e Donne

La sua indecisione, però, comincerà a pesare ai ragazzi. Specie Alessio si mostrerà particolarmente impaziente e poco predisposto a tollerare la vicinanza tra la tronista e il suo rivale. Che il momento della grande scelta sia vicino? Lo scopriremo in seguito. Per quanto riguarda il trono over, invece, le anticipazioni di lunedì di Uomini e Donne rivelano che ci saranno altre polemiche. Nella puntata in questione, infatti, nuovi protagonisti verranno chiamati al centro dello studio per parlare della loro vita sentimentale.

Alcuni di loro si mostreranno particolarmente propensi a cimentarsi in nuove conoscenze, invece, altri sembreranno parecchio indecisi. Tra gli esponenti di questa seconda categoria è annoverato, sicuramente, Luca. Quest’ultimo è stato preso di mira da Gianni, che lo ha accusato di non essere interessato a nessuna, specie ad Elisabetta. Malgrado i tentativi di Maria di mettere in guardia la donna, però, quest’ultima continua a credere ad ogni parola del cavaliere.