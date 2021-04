Dayane Mello pronta a sbarcare sull’Isola dei famosi, ma pone un veto: ecco quale (VIDEO)

Durante la puntata dell’Isola dei famosi, su Mediaset Play va in onda “Isola Party“, ovvero, un dibattito parallelo tra due conduttori e alcuni ospiti e nella puntata di ieri è stata ospitata Dayane Mello. L’ex concorrente del GF Vip ha commentato alcune dinamiche sul reality show incentrato sulla sopravvivenza ed ha ammesso che vorrebbe prendervi nuovamente parte.

La modella ha già fatto tale esperienza alcuni anni fa e l’ha definita davvero difficile. Ad ogni modo, ha detto che quest’anno sarebbe pronta a cimentarsi nuovamente in questa avventura, ma ad una sola condizione. Vediamo quale.

I commenti di Dayane sull’Isola dei famosi

Nel corso di un’intervista in un programma parallelo all’Isola dei famosi, Dayane Mello si è lasciata andare a delle confessioni. I conduttori, Valeria Angione e Andrea Dianetti, le hanno chiesto di commentare le recenti dichiarazioni di Akash. Quest’ultimo ha definito molto più difficile passare una settimana sull’isola rispetto a sei mesi all’interno della casa del GF Vip. Dayane ha confermato parzialmente questa dichiarazione, ma poi ha aggiunto che il tempo di permanenza non è paragonabile, in quanto sei mesi sono davvero molti.

Ad ogni modo, l’esperienza del reality incentrato sulla sopravvivenza è davvero provante in quanto mette i concorrenti in condizioni davvero estreme. Si soffre tantissimo la fame, il non avere i confort, dormire sulla sabbia ed essere sempre “sporchi”. Proprio in virtù di queste ragioni, la modella ha detto che non parteciperebbe mai più a questo tipo di programma.

La condizione della Mello e il parere su Massimiliano Rosolino

In via del tutto eccezionale, però, Dayane Mello ha ammesso di accettare di sbarcare sull’isola dei famosi solo a patto di ricoprire il ruolo di guest star. Nello specifico, vorrebbe andare in Honduras tra i vari concorrenti solo per qualche giorno e per creare delle dinamiche. Secondo il suo punto di vista, infatti, gli attuali concorrenti sono un po’ spenti, pertanto, il suo ingresso genererebbe sicuramente delle novità.

La donna, poi, ha commentato anche il ruolo di alcuni membri del cast dell’Isola dei famosi, come ad esempio Massimiliano Rosolino. Quando è spuntato il nome dell’inviato, però, la modella ha avuto una reazione alquanto bizzarra in quanto è scoppiata a ridere. Dalle clip è sembrato che la protagonista stesse prendendo in giro l’atleta. Successivamente, poi, è tornata seria ed ha detto di non conoscerlo, pertanto, non può esprimere giudizi. (Clicca qui per il video)