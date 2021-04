Samuele Barbetta, il padre sbotta in difesa del figlio: “Avete il cervello delle galline” (FOTO)

Samuele Barbetta nel mirino degli haters

Il Serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è arrivato al giro di boa e nelle prossime settimane conosceremo il vincitore. Tutti coloro che hanno seguito il talent show di Canale 5 sanno perfettamente che nella scuola televisiva Samuele Barbetta ha spesso ricevuto i complimenti da parte dei professori. Sul web invece, la situazione è ben differente. Infatti, nelle ultime settimane l’allievo di ballo sono arrivare delle ferocissime critiche.

Dopo Rosa e Martina, ora nel mirino di certi leoni da tastiera c’è il ballerino. Per tale ragione è intervenuto il padre del ragazzo, che si è scagliato contro coloro puntano il dito contro il figlio in modo volgare e senza un motivo valido. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto l’uomo su Facebook.

Lo sfogo dell’allievo sui social

Attraverso il suo profilo personale Facebook, il padre del ballerino Samuele Barbetta è sbottato ferocemente contro coloro hanno preso di mira il ragazzo offendendo gratuitamente sui vari social network.

“Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. Perché vorrei proprio vedere se fosse vostro figlio ad essere sempre preso di mira in questo modo pesante. Imparate educazione e umiltà. E commentate con più riguardo e serietà, mi vergogno io per tutti voi. Non sono questi i problemi, dovete sfogare la vostra rabbia. Un cordiale saluto e un abbraccio immenso a chi sostiene Samuele”, ha asserito l’uomo. (Continua dopo il post)

Kledi Kadiu parla bene di Samuele Barbetta

Nel daytime di Amici 20 andato in onda su Canale 5 nella giornata di venerdì 23 aprile 2021 i telespettatori hanno assistito al giudizio di Kledi Kadiu su tutti gli allievi di ballo. E a proposito di Samuele Barbetta, il professionista albanese ha speso delle parole al miele per lui.

“Bravissimo davvero. Tu hai una sensibilità artistica che è un dono. La tua è una cosa innata. C’è chi ha la tecnica e la presenza scenica o i piedi. Tu hai una musicalità che dai il senso ad ogni nota. A ogni frase musicale tu racconti. per me è una cosa fondamentale e che io cerco di far uscire fuori dagli allievi e dai ragazzi che incontro. Che poi è la cosa più difficile. La verità è che tu non rimani fermo all’esecuzione di un brano, ma vai oltre“, ha affermato l’ex danzatore del talent show di Maria De Filippi.