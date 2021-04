Ida Platano sul ritorno di Riccardo e Roberta a Uomini e Donne: “Adesso sono pronta a tutto” (FOTO)

Nel numero di Uomini e Donne Magazine, disponibile in edicola a partire da venerdì 23 aprile, Ida Platano ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di Riccardo e Roberta. La dama ha parlato dell’eventuale ritorno della coppia in studio ed è stata lapidaria.

Durante l’intervista, poi, la protagonista ha svelato anche il vero motivo che l’ha spinta a mettere nuovamente piede all’interno dello studio di Canale 5. Infine, si è soffermata anche sul rapporto con Armando incarnato.

Ida sul ritorno di Riccardo e Roberta

Nel corso dell’intervista con Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha parlato anche di Riccardo e Roberta. I due hanno lasciato il programma insieme da diverse settimane e, anche se sul web sono circolate brutte voci sul loro conto, il loro amore sembra essere assolutamente solido. I membri della redazione hanno chiesto alla loro ospite di commentare il ritorno dei due esponenti in studio. Spesso, infatti, sta capitando che ex volti della trasmissione ritornino per raccontare come stiano andando le cose. Ebbene, questo potrebbe accadere anche a Guarnieri e alla Di Padua,.

In merito a questo delicato tema, Ida ha chiarito che sarebbe sicuramente strano rivederli in studio, tuttavia, adesso è pronta a tutto. Dopo la lunga pausa dal programma, la dama ha fatto un enorme lavoro su se stessa e ora è una donna consapevole, che non si getta più nel vuoto senza paracadute. Al momento, infatti, ha raggiunto una serenità tale da non essere scalfita eccessivamente dall’immagine del suo ex con un’altra donna.

Perché la Platano è tornata a Uomini e Donne e su Armando…

Malgrado questa convinzione, però, Ida Platano non ha potuto fare a meno di ammettere che sicuramente ci sarebbe un certo imbarazzo con Riccardo e Roberta. Successivamente, poi, la protagonista ha svelato che il motivo per cui ha deciso di tornare nel parterre è da ricondurre a suo figlio. Nel dettaglio, ha detto di essere stata spronata proprio da lui a fare ritorno nel programma.

Il piccolo le ha detto che per lui la cosa importante è vederla felice, pertanto, se il suo desiderio era quello di tornare nel talk show avrebbe dovuto assecondarlo. Infine, è stato toccato anche l’argomento inerente Armando, con cui la Platano ha avuto una frequentazione. La donna ha chiarito che, al momento, tra i due non c’è nulla, tuttavia, non disdegnerebbe l’ipotesi di approfondire meglio la sua conoscenza.