Dayane Mello vuole andare a L’Isola dei Famosi 15: “Mandatemi per dare un po’ di vita”

Dayane Mello ospite a Casa Chi

Oltre a fare la modella Dayane Mello è una grande professionista per quanto riguarda i reality show. In poche parole la versione femminile di Stefano Bettarini. Infatti, la modella brasiliana in questi ultimi anni ha partecipato Pechino Express, ma anche L’Isola dei Famosi, fino alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ospite nell’ultima puntata de L’Isola Party, l’ex amica speciale di Rosalinda Cannavò ha spiegato le differenze tra il GF e L’Isola. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha rivelato la sudamericana.

La differenza tra il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi

Ospite in una nuova puntata di Casa Chi, il format web del magazine diretto da Alfonso Signorini, Dayane Mello ha confermato che è più difficile vivere nell’Isola dei Famosi. Il motivo? Perché nella casa del Grande Fratello c’è anche da mangiare.

“Ma non puoi paragonare 10 giorni a 6 mesi come ha fatto Akash. Però mangiare, dormire e non stare sotto la pioggia io ricordo perfettamente la mia esperienza. Arrivi sull’Isola già stanca, dormi tutti insieme attaccati e pieni di sabbia e avere costantemente fame. Quindi tra i due reality tutta la vita il Grande Fratello Vip! A L’Isola pensavo di godermi la vita invece è sofferenza, non c’è niente di finto”, ha dichiarato la modella brasiliana. Quest’ultima, inoltre, non farebbe più la naufraga, ma sarebbe disposta a recarsi in Honduras sola nelle vesti da guest star: “Io? Noooo! Mandatemi al mare lì per scherzare dieci giorni e per dare un po’ di vita ma non per restare“.

Dayane Mello vorrebbe fare da guest star a L’Isola dei Famosi 2021

Intervenuta a Casa Chi, Dayane Mello ha anche confessato le sue preferenze tra gli attuali naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi, ha detto: “Conosco perfettamente la mamma di Giulia Salemi, poi Vera Gemma, mi piace tanto lei è troppo divertente. Se non vorrei conoscere gli altri? Devo essere sincera, non ho visto tanto l’Isola. Però ho visto la forza di queste due donne e mi piacciono troppo loro due insieme”.

La modella brasiliana ha detto anche che non saprebbe chi preferire tra Fariba Tehrani e l’attrice romana. “Chi manderei per punizione sull’Isola tra i miei ex gieffini? Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dio quanto mi divertirei“, ha concluso la sudamericana.