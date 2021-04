Spuntano le chat private di IG tra Awed e Manuela Ferrera: “Lei mi ha riempito di complimenti”

Awed e tutti i due di picche presi a L’Isola dei Famosi 15

Ossetvando il suo percorso in qirsti primi 40 giorni in Honduras, Awed sembrerebbe essere andato a L’Isola dei Famosi 2021 in cerca di un flirt o addirittura di una relazione sentimentale. Infatti, dopo essersi dichiarato all’ex Pupa Miryea Stabile e Drusilla Gucci, ricevendo da entrambe le naufraghe un due di picche, poi ha dichiarato il proprio interesse per la modella Beatrice Marchetti.

Ma anche quest’ultima, essendo fidanzata gli ha fatto intendere che non c’era trippa per gatti. Alla vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa stava solo simpatico. Mentre la Gucci non voleva essere la ruota di scorta di nessuna, con l’ultima invece addirittura hanno litigato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo nell’ultima puntata del reality show targato Mediaset.

Manuela Ferrera avrebbe un debole per il conduttore del GF Vip Party

Tuttavia nell’undicesimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 in onda su Canale 5 giovedì sera, in Honduras sono sbarcati quattro nuovi naufraghi, tra cui tre donne single. Fra queste anche l’ex meteorina di Emilio Fede, Manuela Ferrera, che prima di lasciare l’Italia ha rivelato il proprio interesse proprio per lo Youtuber Awed.

“Awed mi piace perché è una persona spontanea e poi è napoletano, io sono per metà napoletana. Mi scrisse anche su Instagram, quindi approfondiremo la nostra conoscenza. Chissà: magari troverò l’amore sull’Isola”, ha detto l’ex fidanzata di Biagio D’Ainelli.

Awed parla delle chat private con Manuela Ferrera

Chiamato in causa dalla conduttrice romana Ilary Blasi, il padrone di casa del GF Vip Party Awed ha confermato la corrispondenza via Instagram con Manuela Ferrera. Inoltre, il ragazzo dall’Honduras ha rivelato anche il contenuto di quella chat sul noto social network.

“A Manuela Ferrera le avevo mandato un messaggino su Instagram, quello non si nega a nessuna. Se l’avevo già puntata? Era un messaggio innocente, abbiamo avuto una bella conversazione dove mi ha riempito di complimenti, pure troppi, perché non mi merito tutti quei complimenti per la persona che sono. Però di sicuro ho una bella considerazione di Manuela”, ha fatto sapere lo Youtuber. Tra i due potrebbe nascere qualcosa, oppure anche stavolta il ragazzo si ritroverà con un pugno di mosche in mano? Staremo a vedere.