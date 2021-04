Pio e Amedeo pesanti su Barbara D’Urso: “Vasco le ha dato una bottarella”

Le frecciatine di Pio e Amedeo sugli ascolti

Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di Felicissima Sera, lo show comico condotto da Pio e Amedeo. La scorsa settimana la puntata iniziale ha riscosso un grandissimo successo, ovvero oltre quattro milioni di telespettatori e il 20% di share.

Per questo motivo i due comici pugliesi in apertura della seconda puntata hanno voluto ringraziare l pubblico lanciano duna frecciatina velenosa a Barbara D’Urso. “Abbiamo fatto 4 milioni. Col cuore!”, è questa la frase pronunciata dagli attorei facendo riferimento al momento no della conduttrice napoletana.

Il momento no di Barbara D’Urso a Mediaset

Infatti, se fino a qualche tempo fa Barbara D’Urso registrava dei numeri accettabili, ora da alcuni mesi tutti i suoi contenitori, ovvero Live Non è la D’Urso (chiuso in anticipo), Domenica Live e Pomeriggio Cinque registrano dei numeri sotto le aspettative della rete. Per tale ragione Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare una svolta alla rete ammiraglia cambiando alcune cose.

Ad esempio la domenica sera via il talk di Carmelita che aveva un costo alto e con risultati bassi sostituendolo con Avanti un altro pure di sera. Il game show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti sta garantendo alla rete dai 3,5 ai 4 milioni di telespettatori. Praticamente il doppio che portava Lady Cologno.

Pio e Amedeo ironizzano su Barbara D’Urso

Nella seconda puntata di Felicissima Sera, tra i vari ospiti di Pio e Amedeo anche Claudio Baglioni che ha ironizzato molto con i due comici pugliesi. I tre si sono resi protagonisti di una serie di gag divertenti, anche se il desiderio di Pio era quello di duettare con Vasco Rossi. A quel punto il collega ha risposto così: “Da giovane ha dato una bottarella a Barbarella, quindi è da Canale 5”.

Ricordiamo infatti, che anni fa Barbara D’Urso e il rocker italiano hanno avuto una breve storia ma poi tutto finì perché il cantante aveva il timore che potesse intralciare la sua carriera artistica. Gira voce che il brano ‘Brava’ sia dedicato a Carmelita, ecco una frase: “Certo eri brava però tu sai a fare l’amore, sembravi nata per farlo, ricordo bene…”. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.