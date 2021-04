Massimiliano Morra elogia Pierpaolo e stronca Tommaso: “Lui non si è mai abbassato a fare teatrini”

Massimiliano Morra voleva Pierpaolo Pretelli vincitore del GF Vip 5

Sono trascorsi quasi due mesi da quando la porta rossa della casa di Cinecittà ha chiuso i battenti per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante sia passato tutto questo tempo sul web e sui social network si continua a parlare di alcuni ex gieffini e delle dinamiche avvenute nel loft più spiato d’Italia.

Qualche giorno fa ad esempio, l’attore campano Massimiliano Morra rispondendo a diverse domande dei suoi follower su Instagram ha dato dei suoi punti di vista sul reality show di Canale 5 e svelando anche chi secondo lui meritava di vincere la trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Il ragazzo ha speso delle parole al miele nei confronti del 30enne lucano Pierpaolo Pretelli: “Credevo e speravo vincesse lui”.

La stoccata a Tommaso Zorzi

Era il primo marzo quando Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sono passati quasi due mesi ma alcuni fan del programma continuano a parlarne. Ad esempio, qualche giorno fa l’ex gieffino Massimiliano Morra ha invitato tutti i suoi seguaci di Instagram a porgli dei quesiti non sono mancati quelli relativi all’esperienza che ha vissuto all’interno della casa più spiata d’Italia. Ad un certo punto un fan gli ha domandato: “Cosa ne pensi di Pierpaolo Pretelli?”.

Il professionista campano senza giri di parole ha risposto così: “Un bravo uomo e un padre esemplare. Non si è mai abbassato a teatrini, rimanendo sempre se stesso“. In poche parole l’ex finto fidanzato di Rosalinda Cannavò in questo modo ha lanciato una frecciatina velenosa al rampollo meneghino. Infatti su quest’ultimo ha detto: “Purtroppo a volte la meritocrazia non sempre premia”.

Massimiliano Morra parla della coppia Pierpaolo pretelli e Giulia Salemi

Inoltre, attraverso delle Stories sul suo account Instagram Massimiliano Morra ha detto la sua sulla relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ricordiamo che questa storia è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 dopo che Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il gioco per raggiungere il figlio Nathan Falco.

L’attore napoletano sembra essere molto contento che i due ex compagni d’avventura stanno ancora insieme, dicendo: “Gli auguro ogni bene perché sono una vera coppia“. Parole che sicuramente faranno piacere al trentenne lucano e all’influencer.