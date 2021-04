Isola dei Famosi, terrore in studio. Ilary Blasi costretta a fermare tutto: “La sta strozzando”

Paura a L’Isola dei Famosi: i naufraghi prendono sul serio la gara

Nell’undicesimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 ci sono stati dei momenti di grande apprensione a causa dell’ennesima sfida. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha visto l’ingresso di quattro nuovi concorrenti a cui molto presto si aggiungerà anche Ignazio Moser, rimasto bloccato per questioni burocratiche. I nuovi arrivati, però, hanno dovuto faticare parecchio per conquistarsi il fuoco.

La sfida vedeva i veterani Angela Melillo, Francesca Lodo, Fariba Tehrani e Andrea Cerioli contro le new entry Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò. Una gara molto dura visto che l’ex ballerina del Bagaglino ha preso la vicenda sul serio, tanto da bloccare l’ex di Cassano e spaventare tutto lo studio. In particolare Iva Zanicchi che ha gridato: “La sta strozzando! Non vedi?”.

Ilary Blasi chiede a Rosolino di fermare i concorrenti per non farsi male

A quel punto è intervenuta la padrona di casa Ilary Blasi che ha chiesto aiuto all’inviato Massimiliano Rosolino: “Ma si possono fare male? Non è più un gioco”. E proprio in quel momento il campione olimpico di nuoto ha dovuto domandare ai concorrenti di evitare mosse pericolose.

Dopo la sfida, vinta dai nuovi arrivati, Angela Melillo ha commentato dicendo che la prova era molto faticosa e che avevano contro un uomo aggressivo, riferendosi a Matteo Diamante. Poi ha preso la parola la conduttrice, ma visto la grande felicitò per aver conquistato il cuore non la stavano nemmeno ad ascoltare.

Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 per motivi di salute

Nel frattempo, l’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne ha dovuto lasciare per sempre l’Isola dei Famosi 15. “Rotto il tendine e legamento della spalla. Per me però è tutto a posto perché ho mangiato il gelato”, ha fatto sapere il naufrago che, nonostante l’infortuni, l’ha presa con grande ironia.

A quel punto è intervenuta la conduttrice romana ha detto: “Il bollettino medico purtroppo non è buono e non ti permette di continuare questa avventura. Quindi devi tornare”. La sfortunata 15esima edizione del reality show di Canale 5 ha visto il quarto ritiro in pochi giorni: Beppe Braida, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e appunto Paul.